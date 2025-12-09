09 de dezembro de 2025
OUTRA QUEDA

Ventos derrubam árvore de 15m e Nações é interditada em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Priscila Medeiros
Queda de árvore 'levou' fiação elétrica e de internet
Queda de árvore 'levou' fiação elétrica e de internet

Um jacarandá mimoso de mais de 15 metros de altura caiu com os ventos desta terça-feira (9) e interditou um trecho da avenida Nações Unidas, em Bauru. Essa é a terceira árvore que vai ao chão apenas hoje.

O jacrandá mimoso estava dentro do terreno do Senac que está em reforma, e caiu no quarteirão 10 da avenida, no sentido do bairro-centro, interditando inclusive uma faixa do sentido oposto. Na queda, a espécie arrancou a fiação elétrica e de internet, forçando a base de um poste na quadra 11 da via, causando seu rompimento.

Segundo o coordenador operacional de obras públicas, Etelvino Zacarias,  a equipe da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) já havia sido avisada e assim que outra árvore, também derrubada pelos ventos na avenida José Vicente Aiello, fosse retirada da via pública, a equipe iniciaria o serviço na avenida Nações Unidas.

A CPFL foi acionada para trocar o poste e equipes de uma operadora de internet já estava no local.  O Grupo de Orientação de Trânsito (GOT) está no local orientando o trânsito. O desvio da avenida está sendo feito pela rua Saint Martin. Com o rompimento dos cabos de energia, o semáforo do cruzamento da avenida com a rua Primeiro de Agosto está desligado.

Os motoristas devem ficar atentos.

poste à esquerda, teve a base quebrada com a queda da árvore
poste à esquerda, teve a base quebrada com a queda da árvore

