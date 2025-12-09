Um jacarandá mimoso de mais de 15 metros de altura caiu com os ventos desta terça-feira (9) e interditou um trecho da avenida Nações Unidas, em Bauru. Essa é a terceira árvore que vai ao chão apenas hoje.

O jacrandá mimoso estava dentro do terreno do Senac que está em reforma, e caiu no quarteirão 10 da avenida, no sentido do bairro-centro, interditando inclusive uma faixa do sentido oposto. Na queda, a espécie arrancou a fiação elétrica e de internet, forçando a base de um poste na quadra 11 da via, causando seu rompimento.

Segundo o coordenador operacional de obras públicas, Etelvino Zacarias, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) já havia sido avisada e assim que outra árvore, também derrubada pelos ventos na avenida José Vicente Aiello, fosse retirada da via pública, a equipe iniciaria o serviço na avenida Nações Unidas.