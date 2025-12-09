A ex-secretária municipal de Igualdade Racial de Jaú, Luciane Adélia de Camargo, afirmou que sua exoneração, publicada no dia 26 de novembro, não ocorreu por “atitudes incompatíveis com o decoro do cargo”, como informou a Prefeitura na ocasião, mas sim por um “aparente conluio” entre membros do alto escalão e servidores comissionados da administração. A declaração consta em nota divulgada por ela nesta terça-feira (9).

De acordo com o texto, tudo será esclarecido por meio de possíveis denúncias aos órgãos competentes para apuração rigorosa dos fatos. A ex-titular também afirmou ter sofrido “diversas intimidações” dentro da Prefeitura com o objetivo de silenciá-la.

“Não me subjugarei a essas atitudes e continuarei a combater a má gestão na Prefeitura de Jahu e a contribuir com a população negra. Durante a minha gestão, priorizei projetos e políticas públicas relativas à luta e à defesa da população afrodescendente. Não é por outro motivo que a própria Nota Oficial afirma que a nova secretária dará sequência aos projetos já em andamento”, consta da nota.