Natalino decide

O vereador Natalino da Pousada (PDT), até outro dia alinhado com a bancada de oposição na Câmara Municipal, foi o que decidiu a votação da madrugada desta terça-feira (9) a favor do projeto de lei (PL) que autoriza a prefeitura a fazer a concessão da coleta e tratamento de lixo de Bauru. Foram 11 votos a 9 a favor do PL.

Possível expulsão

Logo cedo, o PDT, seu partido, informou que vai avaliar o posicionamento do vereador. Segundo um comunicado do partido, uma das medidas em análise é a possível expulsão de Natalino da legenda por seus votos recentes a favor das concessões projetadas pelo governo municipal, às quais o PDT é contrário.

Base rachada

Emerson Construtor (Podemos), Mané Losila (MDB) e Junior Rodrigues (PSD), da base de sustentação do governo, foram votos contrários ao PL do Lixo. Foi um teste de força para os articuladores da situação (leia-se Renato Purini e Sandro Bussola), que venceram mais esta, mas por pouco, e contando com o ‘voto infiel’ de Natalino. Somem-se a estes votos contrários, os de Pastor Bira (Podemos) e Márcio Teixeira (PL), que por vezes votam com o governo.