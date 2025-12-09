Natalino decide
O vereador Natalino da Pousada (PDT), até outro dia alinhado com a bancada de oposição na Câmara Municipal, foi o que decidiu a votação da madrugada desta terça-feira (9) a favor do projeto de lei (PL) que autoriza a prefeitura a fazer a concessão da coleta e tratamento de lixo de Bauru. Foram 11 votos a 9 a favor do PL.
Possível expulsão
Logo cedo, o PDT, seu partido, informou que vai avaliar o posicionamento do vereador. Segundo um comunicado do partido, uma das medidas em análise é a possível expulsão de Natalino da legenda por seus votos recentes a favor das concessões projetadas pelo governo municipal, às quais o PDT é contrário.
Base rachada
Emerson Construtor (Podemos), Mané Losila (MDB) e Junior Rodrigues (PSD), da base de sustentação do governo, foram votos contrários ao PL do Lixo. Foi um teste de força para os articuladores da situação (leia-se Renato Purini e Sandro Bussola), que venceram mais esta, mas por pouco, e contando com o ‘voto infiel’ de Natalino. Somem-se a estes votos contrários, os de Pastor Bira (Podemos) e Márcio Teixeira (PL), que por vezes votam com o governo.
Pedido negado 1
Os apelos da sociedade organizada através de algumas das principais entidades de classe de Bauru não sensibilizaram o governo municipal e o comando do Poder Legislativo a darem um tempo maior para a discussão da pretendida concessão do sistema de coleta e futuro tratamento do lixo da cidade. Assenag, OAB, Ciesp, Codese e Ordem dos Economistas foram à Câmara ontem, com suas lideranças, mas não obtiveram sucesso. Uma justificativa burocrática da Mesa Diretora da Casa frustrou a todos.
Pedido negado 2
Detalhe importante é que as entidades não estavam se posicionando contrariamente ao projeto, mas apenas solicitando uma chance de discutir melhor – tecnicamente - o projeto e, principalmente, o famigerado estudo que o embasaria. Tempos sinistros estes em que a classe política no poder não se digna a ceder a um pedido de representantes da classe produtiva. Sem contar o clamor de grande parte da cidade, visto em redes sociais e mesmo no plenário e corredores da Casa dos vereadores.
Viagens marcadas
Ainda resta uma sessão ordinária, na próxima segunda-feira (15), e alguns vereadores da base aliada já teriam comprado passagens para viajar, entre eles Sandro Bussola (MDB), justamente o líder do governo no Poder Legislativo. Segundo a coluna apurou, ele viajará aos Estados Unidos. Daí a pressa de votar o PL do lixo na penúltima sessão, nesta segunda/terça.
Passou rapidinho
E, no final das contas, aconteceu o que estava escrito nas estrelas: o Projeto de Lei que autoriza o governo municipal a conceder o lixo à iniciativa privada mediante uma tarifa que será implantada posteriormente passou a toque de caixa. Leia a cobertura completa acesso o link - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2947648/politica/2025/12/pl-do-lixo-e-aprovado-pela-camara-de-bauru-mas-pode-nao-valer
Bastidores no ar
As longas reuniões após seguidas suspensões da sessão legislativa sugerem uma coisa, ainda que quase fictícia: as conversas de bastidores para discutir o encaminhamento das discussões também deveriam ser transmitidas pela TV e rádio Câmara, assim como é feito com as discussões em geral no plenário. Imagina-se que o ambiente e o palavreado sejam civilizados e republicanos...