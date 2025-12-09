Nesta sexta-feira (12), às 20h30, Bauru receberá a primeira edição do Contatos Imediatos - um evento criado e realizado pelo Laboratório de Experiências Teatrais (Lab ET). O espetáculo acontecerá no Seu Zé Cultura e Bar, que fica localizado no Jardim Estoril.
Com a proposta de receber artistas convidados para apresentarem cenas curtas, a programação do evento reúne cinco trabalhos. Entre eles, “Visita para o senhor”, com texto e atuação de Sillas Carlos; “O Barato da Barata”, obra adaptada de Jô Bilac e apresentada por Ana Paula Mereu; e “FrOiDA”, uma adaptação de texto de Caroline Dias encenada por Laura Coleta e Nando Andrade.
A coordenação do espetáculo é de Ana Paula Mereu, Julio Zaicoski, Mariana Boico e Renata Di Donato.
O Seu Zé Cultura e Bar, que fica na Rua Aviador Gomes Ribeiro, número 10-12, abre as portas a partir das 18h. Os ingressos custam R$ 10 se comprado antecipadamente e R$ 15 na portaria.
Sobre o Lab ET
O Laboratório de Experiências Teatrais (Lab ET) surgiu em 2023 com a intenção de aprofundar as suas experiências artísticas ministrando oficinas teatrais e criando espetáculos. Atualmente tem 2 peças teatrais em processo criativo, o solo “Lâminas” de Julio Zaicoski e “O Voo de Beea”, um espetáculo infantojuvenil com Mariana Boico e Renata Di Donato.
SERVIÇO:
Contatos Imediatos
Data: 12 de dezembro, às 20h30
Local: Seu Zé Cultura e Bar - Rua Aviador Gomes Ribeiro, 10-12, Jardim Estoril
Ingressos: R$10 antecipado/R$15 na portaria do evento
Pix: contato.lab.et@gmail.com (enviar comprovante por DM no instagram @laboratorio.et)