Morreu na madrugada desta terça-feira (9), aos 71 anos, Fatima Terezinha Camargo Guimarães (PSDB), ex-prefeita de Itaju (69 quilômetros de Bauru) por quatro mandatos e atual primeira dama da cidade. Ela também foi coordenadora da executiva do PSDB Mulher. Fátima estava internada para tratamento no Hospital Amaral Carvalho de Jáu (47 quilômetros de Bauru) e era casada com o atual prefeito Jerri de Souza Neiva. Ela deixa também a filha Maria Clara.

A Prefeitura de Itaju publicou nota de pesar destacando a trajetória como mulher que rompeu barreiras e ajudou a transformar sua cidade. “Itaju perde e a história ganha, o nome de uma mulher cuja força, coragem e dedicação ultrapassam o tempo: Fátima Terezinha Camargo Guimarães, ex-prefeita, liderança municipal e estadual, referência feminina na política e exemplo de vida pública. Dedicou sua vida e seu talento à comunidade de Itaju. Em diversas gestões como prefeita, deixou um legado marcado pela sensibilidade social, visão de futuro e compromisso com o bem-estar dos cidadãos. Que sua memória seja celebrada com carinho e respeito”, destaca em sua página nas redes sociais.

Prefeitos e ex-prefeitos da região também se solidariezaram com a família nas redes sociais. De acordo com o amigo José Eduardo Amantini, ex-prefeito de Itapuí, Fátima foi uma guerreira e uma mulher exemplar. "Uma autêntica municipalista e gestora dedicada às causas públicas, especialmente com a saúde, educação e a assistência social. A companheira Fátima foi uma leal amiga de longos anos e de todas as horas, que me incentivou muito a exercer a social-democracia em sua plenitude”, destacou.