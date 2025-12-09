A morte brutal de Jéssica Pereira Silva, 37 anos, na manhã desta segunda-feira (8), interrompeu um período de pouco mais de um ano em que Bauru não registrava feminicídios. O dado, que ajuda a dimensionar a persistência da violência contra a mulher, não suaviza o impacto da tragédia: Jéssica, mãe de quatro filhos e cuidadora de idosos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro enquanto chegava ao trabalho, em via pública, no Jardim Carolina.

Segundo a Delegacia Seccional, este é o primeiro e único feminicídio de 2025 na cidade. O último caso havia ocorrido em 22 de novembro de 2024, na Vila Garcia. Mesmo com o intervalo entre os crimes, autoridades e especialistas reforçam que a ausência de registros não significa redução real do risco, já que agressões, ameaças e descumprimento de medidas protetivas seguem ocorrendo de forma contínua.

Tanto que o crime ocorreu um dia após mobilizações nacionais contra a violência de gênero. No domingo (7), movimentos sociais, coletivos feministas e entidades de direitos humanos promoveram atos em diversas cidades, incluindo Bauru, onde manifestantes ocuparam a avenida Getúlio Vargas para denunciar o avanço dos casos de feminicídio no País.