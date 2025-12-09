09 de dezembro de 2025
Mulher é presa com drogas em embalagem de chocolate; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Material apreendido com os policiais militares
Material apreendido com os policiais militares

A Polícia Militar (PM) tirou de circulação 4,3 quilos de pasta base de cocaína, avaliada em quase R$ 400 mil, e prendeu a mulher que transportava a droga em embalagens de chocolates, nesta segunda-feira (8), em um ônibus abordado no quilômetro 14 da rodovia Orlando Quagliato (SP-327), em Santa Cruz do Rio Pardo (a 90 quilômetros de Bauru). O veículo saiu de Corumbá (MS) com destino a São Paulo.

O valor do entorpecente foi apurado com base em levantamentos feitos pelo JCNET junto à PM e a Polícia Civil. Segundo a PM, a apreensão é resultado do trabalho conduzido pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e pelas equipes K9 do 13.º Baep, com cão farejador que localizou a droga em uma mala no bagageiro.

Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão. Ela e a droga foram conduzidas à Delegacia da Polícia Federal em Marília (SP).

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por JCNET - Jornal da Cidade (@jcnetbauru)

