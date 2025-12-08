Sete escolas de samba e dois blocos carnavalescos se inscreveram para participar do desfile do Carnaval 2026 de Bauru. O prazo para envio da documentação terminou neste domingo (7), conforme informou a Secretaria Municipal de Cultura. O evento está previsto para ocorrer nos dias 14 e 16 de fevereiro, na avenida Jorge Zaiden.
Agora, a pasta iniciará a análise dos documentos e das informações apresentadas pelos grupos. O resultado preliminar, com a relação de habilitados e inabilitados, será publicado nos próximos dias no Diário Oficial. Em caso de pendências, as agremiações poderão apresentar recurso, como estabelece o edital. Após essa etapa, será divulgada a homologação final do chamamento público, que definirá oficialmente os participantes do desfile.
As escolas inscritas são: Mocidade Unida da Vila Falcão, Acadêmicos da Cartola, Estação Primeiro de Agosto, Coroa Imperial, Dragões Unidos da Vila, Estrela do Samba de Tibiriçá e Tradição da Zona Leste. Entre os blocos, registraram interesse o Fiel Macabra e o Suingue do Icarahy, que entrará na avenida pela primeira vez.
Por essa razão, não receberá verba, conforme prevê o edital, que exclui também as que retornam após não participarem no ano anterior e as que não cumpriram requisito na festa passada.
Apoio
O valor de apoio que será repassado a cada escola de samba que cumprir as exigências é de R$ 102.900,00, contemplando até oito, no total. Para cada bloco que cumprir as exigências é de R$ 24.150,00, contemplando até quatro. O valor total do edital de chamamento é de até R$ 919.800,00. Para participar do chamamento público, os interessados devem estar cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal.
A lista definitiva das agremiações que irão para a avenida será oficializada após a conclusão do processo de seleção. Em relação ao ano passado, não se inscreveram a escola Pé de Varsa, e os blocos Pérola Negra e Lagoa do Sapo.