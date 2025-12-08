Sete escolas de samba e dois blocos carnavalescos se inscreveram para participar do desfile do Carnaval 2026 de Bauru. O prazo para envio da documentação terminou neste domingo (7), conforme informou a Secretaria Municipal de Cultura. O evento está previsto para ocorrer nos dias 14 e 16 de fevereiro, na avenida Jorge Zaiden.

Agora, a pasta iniciará a análise dos documentos e das informações apresentadas pelos grupos. O resultado preliminar, com a relação de habilitados e inabilitados, será publicado nos próximos dias no Diário Oficial. Em caso de pendências, as agremiações poderão apresentar recurso, como estabelece o edital. Após essa etapa, será divulgada a homologação final do chamamento público, que definirá oficialmente os participantes do desfile.

As escolas inscritas são: Mocidade Unida da Vila Falcão, Acadêmicos da Cartola, Estação Primeiro de Agosto, Coroa Imperial, Dragões Unidos da Vila, Estrela do Samba de Tibiriçá e Tradição da Zona Leste. Entre os blocos, registraram interesse o Fiel Macabra e o Suingue do Icarahy, que entrará na avenida pela primeira vez.