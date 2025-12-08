Além da Assenag, que enviou ofício na manhã desta segunda-feira (8) à Câmara pedindo a retirada do projeto de lei da concessão do lixo da pauta da sessão, também o Ciesp, através de sua diretora Gisela Casarin; o Codese, através de Luiz Braga Franzolin; a OAB, por seu presidente Thiago Tezani; e a Ordem dos Economistas do Brasil, por seu diretor regional Reinaldo Cafeo, solicitam ao presidente da Casa, Markinho Souza (MDB), um tempo maior para discutir a concessão do lixo, proposta pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) em formato de Parceria Público-Privada (PPP) que tramita com urgência no Legislativo.

Todos estão pessoalmente na sede da Câmara Municipal, onde a sessão se desenrola sob muita tensão e com servidores e populares nas galerias e corredores. Em resposta à Assenag, Markinho Souza informou não ser possível, regimentalmente, fazer a retirada de um projeto que está na pauta, durante a sessão.

No final de tarde desta segunda, por volta de 17h50, o polêmico PL do lixo, que envolve R$ 4,8 bilhões, ainda não havia sido discutido.