O domingo (7) começou violento e intolerante para dois homens, que moram próximos, e se desentenderam, no Núcleo Geisel, em Bauru. A discussão não ficou apenas na troca de insultos, pois ambos partiram para a agressões físicas, o que resultou em um esfaqueado e outro ferido a pauladas. Este último sofreu ferimentos de maior gravidade.

A ocorrência foi apresentada por volta de 9h45 deste domingo, pouco depois dos fatos, ocorridos na rua Nempuku Sato, no Geisel, próximo ao bosque do bairro.

Ambos foram levados à UPA do Geisel. O agredido a faca sofreu ferimentos aparentemente sem maior gravidade. O que foi atacado a pauladas está em estado mais delicado. Teve perfuração no pulmão e fraturas, segundo as primeiras informações.