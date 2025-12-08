A vereadora Estela Almagro (PT) surpreendeu na chegada à sessão desta segunda-feira (8) da Câmara Municipal de Bauru. Ela levou um cooler contendo alimentos e um megafone. O objetivo, segundo ela, é discutir os 62 processos pautados na reunião "até quarta-feira, se for preciso...".

Disse ainda, em vídeo na rede social, que se cortarem o microfone quando estiver falando, usará o megafone.

A sessão desta segunda deverá ser uma das mais longas dos últimos tempos e polêmicas também, uma vez que o Projeto de Lei (PL) da concessão do lixo está na pauta, mesmo sem ter passado por todas as comissões temáticas da casa, conforme determina o Regimento Interno do Legislativo, e sem ter sido discutido o suficiente com a população.