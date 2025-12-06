A médica Eliane Fetter Telles Nunes, ex-secretária da Saúde de Bauru, morreu no final da tarde deste sábado (6). Ela estava em casa e lutava contra um câncer de pulmão. O velório teve início nesta noite, se encerrando à meia-noite, e prosseguirá neste domingo (7), das 8h às 16h. Ainda não há informação sobre o sepultamento.

Eliane deixa o esposo Antonio Carlos, os filhos Daniela, André e Rafael e netos.

Muito ativa na vida pública, Eliane Fetter Telles Nunes foi uma médica com especializações em Homeopatia e Administração de Serviços de Saúde, formada em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas (RS) e muito atuante na cidade, onde teve papel de destaque na fundação do Hospital Unimed, sendo presidente da cooperativa na época de sua idealização, além de ter sido secretária da Saúde e candidata a deputada.