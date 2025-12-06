A médica Eliane Fetter Telles Nunes, ex-secretária da Saúde de Bauru, morreu no final da tarde deste sábado (6). Ela estava em casa e lutava contra um câncer de pulmão. O velório teve início nesta noite, se encerrando à meia-noite, e prosseguirá neste domingo (7), das 8h às 16h. Ainda não há informação sobre o sepultamento.
Eliane deixa o esposo Antonio Carlos, os filhos Daniela, André e Rafael e netos.
Muito ativa na vida pública, Eliane Fetter Telles Nunes foi uma médica com especializações em Homeopatia e Administração de Serviços de Saúde, formada em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas (RS) e muito atuante na cidade, onde teve papel de destaque na fundação do Hospital Unimed, sendo presidente da cooperativa na época de sua idealização, além de ter sido secretária da Saúde e candidata a deputada.
Quando completou completou 25 anos, no final de 2024, o Hospital da Unimed homenageou Eliane, que era a presidente da cooperativa na gestão que idealizou o hospital.
Além de sua atuação na iniciativa privada, Eliane Fetter Telles Nunes esteve envolvida e deu contribuições significativas em discussões importantes sobre a gestão da saúde pública em Bauru na primeira década dos anos 2000.
O advogado Leandro Lopes, amigo de Eliane, assim se manifestou, na noite deste sábado, assim que soube do falecimento: "Retornou a Deus o anjo da guarda que temporariamente nos foi emprestado. Desde já, saudades imensas. Das melhores pessoas que conheço, Dra. Eliane, a médica gaúcha que adotou Bauru e doou-se por inteira às causas que patrocinou. Inteligente e sensível, a perspicácia diferenciada aliada aos preceitos morais inabaláveis. Dra. Eliane não apenas professava fé cristã, mas convencia pelo exemplo. Aos privilegiados do seu convívio, Eliane foi sol e estrela guia. Continuará a ser. Dias e noites, nas horas boas e ruins, a sua presença amiga e certa. A quem ensinou somente vida, a morte não alcança. Por tantos motivos, Dra. Eliane está eternizada. Ao esposo, Dr. Antônio Carlos, filhos e netos, hoje e sempre, nos reunimos em amor…"