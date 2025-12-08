A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) enviou um ofício ao presidente da Câmara Municipal, Markinho Souza (MDB), pedindo que o projeto da Parceria Público-Privada (PPP) ou concessão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) seja retirado da pauta da sessão desta segunda-feira (8). A entidade reivindica que o Legislativo só delibere sobre o tema após receber e considerar contribuições técnicas da categoria.

No documento, a Assenag afirma que nunca teve acesso ao estudo de modelagem contratado pela Prefeitura junto à Fipe, nem à proposta preliminar do edital, apesar do impacto financeiro e estrutural do projeto, estimado em R$ 4,8 bilhões ao longo de 30 anos, segundo informações divulgadas pela imprensa.

A entidade reforça que acompanha todas as concessões em discussão no município, sendo elas a de energia, esgoto, drenagem e resíduos, e que, historicamente, sempre se colocou à disposição do poder público para colaborar com avaliações técnicas. Por isso, solicita formalmente que tanto o estudo de modelagem quanto o pré-edital sejam disponibilizados para análise dos engenheiros, arquitetos e agrônomos associados.