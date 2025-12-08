O cinema brasileiro voltou a ganhar palco internacional com o anúncio, nesta segunda-feira (8), das indicações ao Globo de Ouro 2026. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, alcançou um feito inédito para o País: está indicado a melhor filme de drama, melhor filme em língua estrangeira e melhor ator, para Wagner Moura. É a primeira vez que uma produção nacional aparece na categoria principal do prêmio.
Entre os concorrentes de peso estão Frankenstein, Hamnet, Pecadores, Foi Apenas Um Acidente e Valor Sentimental. Na disputa pelos filmes em língua estrangeira, o brasileiro enfrenta obras da França, Noruega, Espanha, Tunísia e Coreia do Sul.
Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha um professor universitário (Moura) que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula em plena ditadura militar.
Além do destaque no Globo de Ouro, comandado este ano por Marlon Wayans e Skye P. Marshall, com cerimônia marcada para 11 de janeiro, O Agente Secreto também representa o Brasil na corrida por uma vaga em Melhor Filme Internacional no Oscar 2026. Desde sua estreia, a produção coleciona elogios e prêmios que fortalecem essa expectativa.
A trajetória recente do filme reforça o bom momento: no domingo (7), ficou em segundo lugar na categoria Melhor Filme no prêmio dos críticos de Los Angeles, impulso que analistas apontam como indicativo real de nomeação ao Oscar de Melhor Filme.
Na semana anterior, venceu Melhor Filme Internacional e rendeu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator no New York Film Critics Circle Awards (NYFCC). A boa fase começou já em maio, quando conquistou o Prêmio da Crítica no Festival de Cannes.
Com esse acúmulo de reconhecimentos, o cinema brasileiro volta ao centro das atenções mundiais, embalado pela chance concreta de conquistar sua segunda estatueta consecutiva.