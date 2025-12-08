A Emeii Rosa Inês Ungaro Verinaud, localizada no Pousada da Esperança 2, em Bauru, foi furtada e vandalizada. O crime repercutiu em redes sociais. Um dos vídeos postados informa que a ronda escolar não existe mais e que o alarme foi retirado, cobrando a instalação de câmeras de segurança. A reivindicação ocorre justamente em um período em que a cidade discute concessões de serviços públicos pretendidas pelo governo municipal, que requerem investimentos da ordem de R$ 10,9 bilhões.
Nas imagens que circulam pelas redes sociais mostram que os criminosos cortaram a concertina e entraram nas dependências pelos fundos da unidade, onde arrombaram a cozinha, a área de serviço e os banheiros dos funcionários. Fugiram com itens como panelas e produtos da merenda escolar.
Antes, porém, espalharam temperos (orégano, colorau e açafrão) por toda a cozinha, incluindo janelas, armários, banheiros e lavanderia, onde também jogaram sabão em pó no chão. No banheiro dos funcionários, os armários foram arrombados e os objetos que estavam dentro, jogados no chão. Toda a fiação externa, de internet e elétrica, foi arrancada junto com as canaletas.
Questionada a respeito, a Secretaria Municipal de Educação informou, por meio de nota, que as aulas foram mantidas na Emeii Rosa Inês Úngaro Verinaud, com alimentação garantida, e que está tomando todas as medidas cabíveis para a normalização completa da unidade.
“As equipes da Secretaria foram imediatamente acionadas. A supervisão escolar, a equipe de elétrica e o setor de engenharia estão no local desde as primeiras horas da manhã para avaliar os danos, restabelecer a energia e realizar as adequações necessárias na estrutura e na concertina instalada recentemente”, informou ainda o texto.
De acordo com a pasta, alguns responsáveis optaram por retornar com os filhos para casa ao serem informados do ocorrido, porém não houve dispensa. A equipe de merenda realizou ajustes provisórios, com apoio das unidades mais próximas, para assegurar o fornecimento de refeições”, ressaltou.