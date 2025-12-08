A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas 110 vagas de emprego da semana.

Ajudante Eletricista – 3 vagas

Alinhador de chassi – 1 vaga

Almoxarife – 1 vaga

Analista de Faturamento Jr. - 1 vaga

Analista de Operações I (Jurídico) – 3 vagas

Analista de Operações I - Negociador Jurídico (Recuperação de Crédito) – 3 vagas

Assistente Administrativo de pós venda – 1 vaga

Assistente Administrativo/Financeiro – 1 vaga

Assistente de pós venda – 1 vaga

Assistente de Recursos Humanos – 1 vaga

Assistente Departamento Pessoal – 1 vaga

Atendente de cafeteria – 2 vagas

Atendente de lanchonete – 1 vaga

Atendente de loja (comércio) – 10 vagas

Atendente de pós vendas (sucesso do cliente) – 1 vaga

Atendente para hamburgueria delivery – 1 vaga

Auxiliar Financeiro – 1 vaga

Auxiliar - manutenção predial – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 4 vagas

Auxiliar de acabamento – 1 vaga

Auxiliar de Auditoria – 1 vaga

Auxiliar de câmara – 1 vaga

Auxiliar de cozinha/saladeira – 1 vaga

Auxiliar de cozinha para hamburgueria – 2 vagas

Auxiliar de depósito – 3 vagas

Auxiliar de logística – 4 vagas

Auxiliar de pedreiro – 1 vaga

Auxiliar de Sac – 2 vagas

Auxiliar de treinador de cavalos – 1 vaga

Auxiliar instalação automotivos – 1 vaga

Carpinteiro – 2 vagas

Confeiteiro (a) ou salgadeiro (a) – 3 vagas

Consultor (a) de vendas – 2 vagas

Cozinheira – 2 vagas

Eletricista I – 2 vagas

Especialista em sucesso do cliente (dados) – 3 vagas

Estágio Arquitetura – 1 vaga

Estágio Cursando Design – 1 vaga

Montador de cestas (supermercado) – 2 vagas

Motorista – 2 vagas

Motorista de caminhão – 3 vagas

Oficial de rede – 2 vagas

Operador (a) de caixa (comércio) – 7 vagas

Operador de empilhadeira – 2 vagas

Operadora de lanchonete (caixa) – 2 vagas

Padeiro – confeiteiro (a) – 2 vagas

Padeiro e salgadeiro – 1 vaga

Recepção – 1 vaga

Responsável Administrativo – 1 vaga

Serviços gerais – 3 vagas

Torneiro Mecânico – Industrial – 2 vagas

Vendedor (a) – 1 vaga

Vendedor de carregadores elétricos – 2 vagas

Vendedor externo – 5 vagas

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/