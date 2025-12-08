A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas 110 vagas de emprego da semana.
Ajudante Eletricista – 3 vagas
Alinhador de chassi – 1 vaga
Almoxarife – 1 vaga
Analista de Faturamento Jr. - 1 vaga
Analista de Operações I (Jurídico) – 3 vagas
Analista de Operações I - Negociador Jurídico (Recuperação de Crédito) – 3 vagas
Assistente Administrativo de pós venda – 1 vaga
Assistente Administrativo/Financeiro – 1 vaga
Assistente de pós venda – 1 vaga
Assistente de Recursos Humanos – 1 vaga
Assistente Departamento Pessoal – 1 vaga
Atendente de cafeteria – 2 vagas
Atendente de lanchonete – 1 vaga
Atendente de loja (comércio) – 10 vagas
Atendente de pós vendas (sucesso do cliente) – 1 vaga
Atendente para hamburgueria delivery – 1 vaga
Auxiliar Financeiro – 1 vaga
Auxiliar - manutenção predial – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 4 vagas
Auxiliar de acabamento – 1 vaga
Auxiliar de Auditoria – 1 vaga
Auxiliar de câmara – 1 vaga
Auxiliar de cozinha/saladeira – 1 vaga
Auxiliar de cozinha para hamburgueria – 2 vagas
Auxiliar de depósito – 3 vagas
Auxiliar de logística – 4 vagas
Auxiliar de pedreiro – 1 vaga
Auxiliar de Sac – 2 vagas
Auxiliar de treinador de cavalos – 1 vaga
Auxiliar instalação automotivos – 1 vaga
Carpinteiro – 2 vagas
Confeiteiro (a) ou salgadeiro (a) – 3 vagas
Consultor (a) de vendas – 2 vagas
Cozinheira – 2 vagas
Eletricista I – 2 vagas
Especialista em sucesso do cliente (dados) – 3 vagas
Estágio Arquitetura – 1 vaga
Estágio Cursando Design – 1 vaga
Montador de cestas (supermercado) – 2 vagas
Motorista – 2 vagas
Motorista de caminhão – 3 vagas
Oficial de rede – 2 vagas
Operador (a) de caixa (comércio) – 7 vagas
Operador de empilhadeira – 2 vagas
Operadora de lanchonete (caixa) – 2 vagas
Padeiro – confeiteiro (a) – 2 vagas
Padeiro e salgadeiro – 1 vaga
Recepção – 1 vaga
Responsável Administrativo – 1 vaga
Serviços gerais – 3 vagas
Torneiro Mecânico – Industrial – 2 vagas
Vendedor (a) – 1 vaga
Vendedor de carregadores elétricos – 2 vagas
Vendedor externo – 5 vagas
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx