Modão Sunset com Guto Vianni & Cristiano no Vossa Breja

Por Douglas Willian | da Redação
Douglas Willian
A dupla animou o público com clássicos do sertanejo e participações especiais
A dupla animou o público com clássicos do sertanejo e participações especiais

O Vossa Breja Botequim, foi palco neste domingo (7) da primeira edição do Modão Sunset. O evento contou com a apresentação da dupla sertaneja Guto Vianni & Cristiano, que animou o público com clássicos do sertanejo.

A programação ainda teve participações especiais de Luciano Moraes, Bia Bamonte e Ricardo Matsutane, garantindo diversidade musical e momentos de interação com o público. Além da música, a gastronomia também chamou atenção: foram servidos pratos como arroz tropeiro e moela, oferecendo aos visitantes uma experiência completa de entretenimento e cultura local. O Vossa Breja Botequim,  fica localizado na Rua Sebastião Lins, 1-79, na Vila Guedes de Azevedo, em Bauru.

Fotos: Douglas Willian

