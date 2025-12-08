08 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM DEZEMBRO

Documentário 'Som e Prosa' terá sessão gratuita no sábado (13)

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Rene Lopez entrevista Dom Black (equipe: Alexsandro Belote na câmera e Bruno Bergamo na captação de som)
Rene Lopez entrevista Dom Black (equipe: Alexsandro Belote na câmera e Bruno Bergamo na captação de som)

O documentário “Som e Prosa – Onde a Música Mora” será exibido gratuitamente neste sábado (13), no Teatro da FOB, trazendo para o centro da tela a potência e a diversidade da produção musical bauruense. A obra revela um território em constante movimento, marcado por cruzamentos culturais, trajetórias periféricas, redes afetivas e uma criatividade que transforma o Interior paulista em palco de experimentação e identidade sonora. Bauru aparece no filme como um ponto de encontro entre estilos, influências e histórias que moldam uma cidade viva, inquieta e criadora.

A produção acompanha quatro grupos que representam a pluralidade da cena local: Paulo Maia Quarteto, Bebé Pacheco & Ubandu, Dom Black e Os Últimos Escolhidos do Futebol. Mais do que registrar performances, o filme mergulha nos processos de criação e nas histórias pessoais dos artistas, revelando como música, território e identidade se entrelaçam.

Do jazz contemporâneo de Paulo Maia aos ritmos afro-brasileiros de Bebé Pacheco & Ubandu, passando pela força do rap periférico de Dom Black e pela estética afetiva e nostálgica dos Últimos Escolhidos, o documentário constrói um retrato amplo e sensível da produção autoral bauruense.

Idealizado por Rene Lopez, o filme nasce do tradicional projeto Som e Prosa, que há 14 anos valoriza artistas independentes e mantém ativo um espaço de circulação da música autoral no município. Antes da pré-estreia, o documentário teve uma exibição especial no dia 17 de novembro, na Etec Rodrigues de Abreu, seguida de uma conversa entre alunos, o diretor e o músico Paulo Maia sobre música, identidade e território.

A sessão deste sábado (13) contará com recursos de acessibilidade, como Libras e audiodescrição, reforçando o compromisso do projeto com a democratização do acesso à cultura. A produção foi viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura de Bauru.

SERVIÇO

Informações: Instagram: @projetosomeprosa
O teatro da FOB fica na quadra 9 da Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, no Jardim Brasil

Bastidores da gravação com a banda Os Últimos Escolhidos do Futebol
Bastidores da gravação com a banda Os Últimos Escolhidos do Futebol
Rene Lopez, idealizador do projeto Som e Prosa
Rene Lopez, idealizador do projeto Som e Prosa
Apresentação de Bebé Pacheco com Adriano Martins
Apresentação de Bebé Pacheco com Adriano Martins
Exibição do documentário na ETEC Rodrigues de Abreu
Exibição do documentário na ETEC Rodrigues de Abreu

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários