'Misturadin' reuniu diferentes estilos musicais em Bauru

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A festa “Misturadin”, promovida pela Mescla Eventos na última sexta-feira (5), reuniu grande público no Alameda Rodoserv Center e destacou-se pela proposta de integrar diferentes estilos musicais em uma mesma noite. O evento trouxe apresentações de Lucas Akira & Fábio, do grupo Quinta Nossa e do DJ B2C, distribuídas em um palco 360º, que permitiu aos espectadores acompanhar os shows de diversos ângulos, proporcionando uma experiência dinâmica e imersiva.

O espaço recebeu estrutura completa, com mesas, bistrôs e áreas de convivência preparadas para oferecer mais conforto ao público. Os portões foram abertos às 20h, dando início a uma programação marcada por música, interação e entretenimento.

De acordo com a organização, o objetivo do evento foi proporcionar uma experiência diferenciada, valorizando a diversidade musical e aproximando artistas e público em um ambiente descontraído. A proposta atraiu moradores de Bauru e região, consolidando o “Misturadin” como uma alternativa de lazer e cultura.

Fotos: Júnior Malmonge

