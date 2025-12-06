Primeiro vamos achar o significado de envelhecer.
"Envelhecer significa tornar-se velho ou mais velho, tanto para pessoas quanto para objetos. Esse processo pode ser visto como a perda da juventude, o amadurecimento ou o ganho de experiência. Também pode significar a perda de atualidade ou o desuso de algo". O ser humano envelhece a partir de quando? "Mudanças na aparência, alterações no metabolismo e enfraquecimento do sistema imunológico são alguns dos aspectos que mostram que estamos envelhecendo".
O envelhecimento é o caminho natural da vida. Estamos ficando mais velhos, todos os dias, desde o momento em que nascemos. Porém, enquanto somos crianças e adolescentes, é como se estivéssemos caminhando para o "auge da juventude". E, então, em determinado momento da fase adulta, o corpo começa a demonstrar sinais de que está, de fato, envelhecendo.
Há pessoas com 100 anos e não se consideram envelhecendo dia a dia, porém, há outras em que o envelhecimento ocorre antes mesmo dos 40 anos. Depende do modo de vida, da vida sedentária que leva, da vida desregrada quanto as bebidas, tabaco, abuso de gorduras etc.
Quantas e quantas pessoas que no chamado envelhecimento demonstram vitalidade... Hoje notamos as academias lotadas de jovens, senhores, senhoras, que procuram manter um ritmo de exercícios que prolongue o bem-estar, a saúde corporal, o corpo saudável e preparado para o dia a dia, muitas vezes, exaustivo.
Quem é que pode prever como será o seu envelhecimento? Dentro de pouco tempo teremos uma máquina com cartão de débito que proporcionará aos que podem pagar uma mudança na chave do tempo em que envelhecer será algo do passado.
E hora de cobrarmos dos governantes mais políticas públicas voltadas a esta fase da vida. Melhores condições de salários dignos, para que o idoso possa se sustentar e buscar melhorias na qualidade de vida.
Sonhar não é pecado, cabe aos políticos perceberem este vazio na sociedade.