Primeiro vamos achar o significado de envelhecer.

"Envelhecer significa tornar-se velho ou mais velho, tanto para pessoas quanto para objetos. Esse processo pode ser visto como a perda da juventude, o amadurecimento ou o ganho de experiência. Também pode significar a perda de atualidade ou o desuso de algo". O ser humano envelhece a partir de quando? "Mudanças na aparência, alterações no metabolismo e enfraquecimento do sistema imunológico são alguns dos aspectos que mostram que estamos envelhecendo".

O envelhecimento é o caminho natural da vida. Estamos ficando mais velhos, todos os dias, desde o momento em que nascemos. Porém, enquanto somos crianças e adolescentes, é como se estivéssemos caminhando para o "auge da juventude". E, então, em determinado momento da fase adulta, o corpo começa a demonstrar sinais de que está, de fato, envelhecendo.