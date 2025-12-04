O cumprimento de um mandado de busca transformou-se em um flagrante de tráfico de drogas e também em uma justificativa inusitada nesta quinta-feira (4), em Itapuí, região de Jaú: na casa do suspeito foi encontrado um pé de maconha, que o homem disse aos policiais tratar-se de uma ‘árvore de Natal...”

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Itapuí e a 3ª Companhia da Polícia Militar resultou na prisão do homem de 28 anos, morador no Jardim Irmãos Franceschi, em Itapuí.

Os policiais chegaram ao imóvel na rua Salma Simão Azer, onde o pai do investigado estava no portão e permitiu a entrada. O suspeito dormia em seu quarto e não atendeu aos chamados. Festa forma, os agentes forçaram a porta para detê-lo.