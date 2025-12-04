O cumprimento de um mandado de busca transformou-se em um flagrante de tráfico de drogas e também em uma justificativa inusitada nesta quinta-feira (4), em Itapuí, região de Jaú: na casa do suspeito foi encontrado um pé de maconha, que o homem disse aos policiais tratar-se de uma ‘árvore de Natal...”
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Itapuí e a 3ª Companhia da Polícia Militar resultou na prisão do homem de 28 anos, morador no Jardim Irmãos Franceschi, em Itapuí.
Os policiais chegaram ao imóvel na rua Salma Simão Azer, onde o pai do investigado estava no portão e permitiu a entrada. O suspeito dormia em seu quarto e não atendeu aos chamados. Festa forma, os agentes forçaram a porta para detê-lo.
No quintal da casa estava o pé de maconha já bem desenvolvido que levou à justificativa nada convincente: o investigado tentou justificar, com ironia, dizendo ser uma “árvore de Natal”.
Na residência também foram encontradas quatro porções de cocaína, além de saquinhos plásticos usados para embalar drogas. Na carteira do suspeito havia R$ 230 em notas miúdas.
Segundo os policiais, já existiam informações de que o homem atuava no tráfico de drogas. Embora ele tenha afirmado ser apenas usuário, o material apreendido — droga fracionada, dinheiro trocado e embalagens — reforça a suspeita de comercialização.
Assim, a Polícia Civil decretou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.