A cidade de Bauru precisa tratar o tema com a responsabilidade de quem coloca o cidadão no centro das decisões. Quando surgem apontamentos sobre qualquer instituição que atua na assistência social, como é o caso do Acaê, o dever público é garantir apuração séria, técnica e transparente.

O objetivo não é culpar nem defender. O objetivo é assegurar que cada recurso seja bem aplicado e que cada usuário receba o melhor atendimento possível.

A proteção da população sempre vem antes de qualquer disputa. Crianças, adolescentes, jovens aprendizes, idosos e famílias que dependem desses serviços não podem ser prejudicados por interpretações apressadas ou por lacunas no processo de fiscalização.