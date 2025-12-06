O dia 3 de dezembro, marcado mundialmente como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, é sempre um convite à reflexão. Uma data que nos lembra da urgência de uma sociedade mais acessível, mais justa e mais sensível às diferentes formas de existir. Mas neste ano, essa mensagem ganha um novo e emocionante desdobramento: a realização, no dia 7 de dezembro, da 1ª Caminhada PcD e Pet PcD, a concentração acontecerá a partir das 9h, na Avenida Getúlio Vargas - próximo à Copaíba.

E, desde já, todos estão convidados a caminhar conosco.

A proposta pode soar inusitada à primeira vista: reunir pessoas com deficiência e animais que também convivem com alguma limitação. Mas basta olhar com um pouco mais de atenção para perceber a beleza e a potência dessa união.