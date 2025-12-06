O ministro Haddad é fabricante de impostos, mesmo assim, insuficiente, inferior à orgia de gastos de Lula. A Petrobras poderia ajudar (o maior acionista é o governo, detém mais de 40% da petrolífera), mas Lula reluta em remunerar os acionistas. A propósito, os dividendos complementam aposentadorias já no sacrifício (CPMI do INSS). Haddad quer taxar os dividendos e isto se chama "bitributação" com provável anuência dos congressistas, traíras que nós elegemos e deveriam nos proteger. Enquanto Lula, perdulário, não fizer o "dever de casa" (limitar os gastos às receitas), Haddad vai enfiar a mão no nosso bolso.
06 de dezembro de 2025
