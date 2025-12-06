Além da beleza do mar há muito que se ver por lá ou apenas olhar e, quem sabe, enxergar?

Por exemplo: vê-lo passar. Mas ele é quem? Almiro. Um senhor de 82 anos. Mas,que faz ele no mar?

Ele está ali na praia e não tem o mesmo objetivo que nós turistas, mas com certeza, conta com nosso olhar que ora estão distraídos ora estão atentos. Ele, com uma sonda vesical, não se aperreia não! Junta sua humildade, sai a trabalhar à beira mar, todos os dias, arrastando os chinelos, tentando prender bem os pés para na areia andar e seu objetivo alcançar.