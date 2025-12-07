A Prefeitura de Pederneiras reforçou a estrutura de defesa civil e serviços urbanos ao ser contemplada, nesta semana, com um caminhão-pipa zero quilômetro e com a certificação de "Município Resiliente", durante o lançamento da operação "SP Sempre Alerta Operação Chuvas", promovida pelo Governo do Estado de São Paulo. A cerimônia oficializou a entrega do veículo e reconheceu o município pelo cumprimento de requisitos técnicos de prevenção e resposta a eventos climáticos.

O evento, que anunciou investimentos estaduais de R$ 69,5 milhões para ações de enfrentamento às chuvas de verão, contou com a participação da Defesa Civil de Pederneiras. O novo caminhão-pipa tem capacidade para 12 mil litros de água e será equipado com canhão de água e chuveiros adaptados, ampliando a capacidade de atendimento operacional da cidade.

Segundo a administração municipal, o equipamento será utilizado em frentes como combate a incêndios, limpeza de vias e abastecimento emergencial de água potável, além de apoiar ações de manutenção urbana.