A cidade de Bariri recebe uma parada especial do novo modelo do Sebrae Móvel, que chega à cidade com uma programação natalina diferenciada. Entre os dias 9 e 12 de dezembro, o 'truck experiências digitais' ficará estacionado na Praça da Igreja Matriz, localizada na Passarela Papa João Paulo II, 22, Centro, oferecendo atendimentos gratuitos em horário estendido, das 19h às 22h, sem necessidade de agendamento.
O veículo inovador traz um baú elevatório com telão LED externo, ambiente moderno e estrutura completa para orientar empreendedores e futuros empresários. A proposta é levar especialistas do Sebrae-SP até a população, aproximando informação, soluções e oportunidades para quem quer começar ou expandir um negócio, inclusive jovens interessados em aprendizado e inovação.
No truck, o público poderá tirar dúvidas sobre gestão, formalização, acesso a crédito, pagamento do MEI, planejamento, estratégias de crescimento e diversos temas essenciais ao fortalecimento dos pequenos negócios. A unidade, focada em experiências digitais, é altamente tecnológica e interativa, equipada com telas touchscreen, óculos de realidade virtual e diversos recursos que tornam o atendimento mais dinâmico, prático e educativo.
"É como ter o Sebrae ainda mais perto dos pequenos negócios, pronto para ouvir as necessidades e oferecer soluções práticas. É o escritório sobre rodas indo ao encontro do empreendedor", destaca Fausto Andrade, analista de negócios do Sebrae-SP e gestor do Sebrae Móvel no Escritório Regional de Bauru.
Além do atendimento com especialistas, o novo truck leva ao município uma agenda recheada de atrações para toda a comunidade, incluindo experiências digitais, cinema ao ar livre e sorteio de brindes e cursos gratuitos. Confira a programação:
>> 9 de dezembro - 19h às 22h: Jogos digitais interativos com óculos de realidade virtual foto digital térmica.
>> 10 de dezembro - 20h às 22h: Cinema na praça com exibição do lançamento 'Lilo e Stitch' no telão do Sebrae Móvel com capacidade para 80 crianças e distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.
>> 11 de dezembro - 19h às 22h: Jogos digitais interativos com óculos de realidade virtual foto digital térmica.
>> 12 de dezembro - 19h às 22h: Jogos digitais interativos com óculos de realidade virtual foto digital térmica.
Além das atividades no Sebrae Móvel, a Praça da Matriz será palco da Feira de Artesanato e do Festival de Taleme nos dias 11 e 12 de dezembro, das 19h às 22h.
A ação é totalmente gratuita e realizada em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Bariri (ACIB), o Setor de Cultura de Bariri da Diretoria de Educação, Cultura e Lazer e a Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
NOVO MODELO DE SEBRAE MÓVEL
O Sebrae Móvel é um truck itinerante equipado com computadores, acesso à internet, ar-condicionado e materiais informativos, oferecendo comodidade e atendimento personalizado a quem busca apoio para empreender.
Com mais de 16 anos na estrada, o projeto acumula 170 mil atendimentos e já esteve em 100% dos municípios paulistas. Atualmente, são sete trucks circulando pelo estado para levar conhecimento, orientação e inovação de forma prática, atrativa e acessível.