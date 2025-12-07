A cidade de Bariri recebe uma parada especial do novo modelo do Sebrae Móvel, que chega à cidade com uma programação natalina diferenciada. Entre os dias 9 e 12 de dezembro, o 'truck experiências digitais' ficará estacionado na Praça da Igreja Matriz, localizada na Passarela Papa João Paulo II, 22, Centro, oferecendo atendimentos gratuitos em horário estendido, das 19h às 22h, sem necessidade de agendamento.

O veículo inovador traz um baú elevatório com telão LED externo, ambiente moderno e estrutura completa para orientar empreendedores e futuros empresários. A proposta é levar especialistas do Sebrae-SP até a população, aproximando informação, soluções e oportunidades para quem quer começar ou expandir um negócio, inclusive jovens interessados em aprendizado e inovação.

No truck, o público poderá tirar dúvidas sobre gestão, formalização, acesso a crédito, pagamento do MEI, planejamento, estratégias de crescimento e diversos temas essenciais ao fortalecimento dos pequenos negócios. A unidade, focada em experiências digitais, é altamente tecnológica e interativa, equipada com telas touchscreen, óculos de realidade virtual e diversos recursos que tornam o atendimento mais dinâmico, prático e educativo.