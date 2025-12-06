E o professor passava um vídeo onde o peixe retirado da água ficava debatendo-se na superfície da beira do pesqueiro em busca de oxigênio, até que finalmente ele se prostava e morria depois de meia a uma hora de tortura.

Quando um dente completamente formado é expulso do alvéolo por um traumatismo, isto se chama avulsão. A polpa dentro do dente fica igual ao peixe, pois os vasos sanguíneos que entravam pelo ápice foram rompidos. E não tem como voltarem a se reconectarem quando se colocar o dente de novo no alvéolo na “mesma” posição, quase que imediatamente. Assim, é protocolar se fazer inevitavelmente o canal depois de quinze dias do ocorrido.

Grudados ou aderidos à superfície radicular ficam fragmentos ou pedaços inteiros de ligamento periodontal, a estrutura que liga as raízes ao osso que suporta os dentes. Também ficam aderidos ou grudados estes fragmentos semelhantes na superfície interna do osso alveolar, de onde saiu o dente por avulsão. Normalmente uma rede epitelial de Malassez no ligamento, secreta o EGF, uma substância ou mediador que umedece e estimula o osso a ficar longe do dente a 0,25mm de distância (Fator de Crescimento Epitelial ou Epidérmico).