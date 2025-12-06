E o professor passava um vídeo onde o peixe retirado da água ficava debatendo-se na superfície da beira do pesqueiro em busca de oxigênio, até que finalmente ele se prostava e morria depois de meia a uma hora de tortura.
Quando um dente completamente formado é expulso do alvéolo por um traumatismo, isto se chama avulsão. A polpa dentro do dente fica igual ao peixe, pois os vasos sanguíneos que entravam pelo ápice foram rompidos. E não tem como voltarem a se reconectarem quando se colocar o dente de novo no alvéolo na “mesma” posição, quase que imediatamente. Assim, é protocolar se fazer inevitavelmente o canal depois de quinze dias do ocorrido.
Grudados ou aderidos à superfície radicular ficam fragmentos ou pedaços inteiros de ligamento periodontal, a estrutura que liga as raízes ao osso que suporta os dentes. Também ficam aderidos ou grudados estes fragmentos semelhantes na superfície interna do osso alveolar, de onde saiu o dente por avulsão. Normalmente uma rede epitelial de Malassez no ligamento, secreta o EGF, uma substância ou mediador que umedece e estimula o osso a ficar longe do dente a 0,25mm de distância (Fator de Crescimento Epitelial ou Epidérmico).
Quando se reintroduz e reimplanta o dente no alvéolo, a tendência e destes remanescentes periodontais se encontrarem ficando sangue no meio deles que ajuda a entrarem em proliferação e tentam fazer os vasos se reconectarem para voltar a cumprir a função do ligamento periodontal que é ligar dente ao osso.
As células desses remanescentes periodontais ficam igual ao peixe fora d’agua, enquanto fora do alvéolo, mas aguentem de 30 a 60 minutos, e vão morrendo gradativamente. É por isto que:
1. Quanto menor o tempo para se reimplantar um dente, melhor a chance ou o prognóstico de reparar.
2. Não se deve pegar este dente com os dedos ou pinça pela raiz, e sim pela sua coroa, pois pode-se amassar e inviabilizar estes remanescentes periodontais.
3. Não deixar este dente no seco, e sim em um líquido, sendo melhor o leite, depois a saliva e em terceiro a agua filtrada, destilada ou mineral. Não de deve chacoalhar este dente nestes líquidos, e nem tocando a língua se ficar na saliva da boca.
Ao chegar no consultório do profissional, ele reimplantará e fixará aos demais dentes com fios semiflexíveis como os de nylon ou twist flex. Esta fixação pode ser removida de 20 a 30 dias depois, se a gengiva estiver normal novamente.
Durante 15 dias se toma antibiótico de largo espectro, pois bactérias virão da gengiva e do sangue por anacorese. Passado 15 dias, se faz inevitavelmente o canal com primor, se possível com material a base de hidróxido de cálcio. Nestes 15 dias, se deve para não dar chance ao azar, tomar vacina antitetânica.
NO LEITE
No leite tem uma substância produzida pelas células epiteliais das glândulas mamárias e na saliva, pelas das glândulas salivares. Chamada de EGF ela estimula o osso a se afastar do dente, induzindo-o à reabsorção óssea, evitando a anquilose do dente no osso o que levaria a sua perda por reabsorção por substituição em meses ou até anos. Pode ser qualquer tipo de leite, desde o humano até os de vários animais, natural ou fervido e pasteurizado. O EGF é bioquimicamente muito estável.
Não adianta só reimplantar um dente avulsionado, ele deve ser tratado adequadamente e acompanhado com imagens lindas e maravilhosas radiográficas e tomográficas ao longo do tempo. Se depois de um ano ou mais e tudo voltou ao normal, este poderá até ser movimentado ortodonticamente.
REFLEXÃO FINAL
Qualquer coisa fora deste protocolo, aumenta-se a chance do dente evoluir para a perda por contaminação secundária ou reabsorção por substituição. O reimplante dentário tem tudo para dar certo se as condições forem favoráveis e a tomada de decisão profissional considerar o protocolo adequado. Não adianta só reimplantar dentes, tem que tratá-los para voltar ao normal.