Bauru entrou oficialmente no clima natalino nesta sexta-feira (5) com a chegada do Papai Noel, às 19h, na praça Machado de Mello, Centro. A ação integra a programação do “Natal EmCantos” e levou o bom velhinho para perto das crianças. De trenó guiado por um grande triciclo, ele percorreu o Calçadão e seguiu até a casinha montada na praça Rui Barbosa, onde acontece apresentação do Palhaço Faísca e distribuição de brindes a partir das 20h.

A recepção contou com apresentação da banda do Senai e presença da prefeita Suéllen Rosim, secretários, vereadores e de dezenas de famílias que acompanharam o evento. Outra atração muito aguardada e que fez sucesso nas edições anteriores é o trenzinho, também presente em 2025. Ele funcionará todos os dias, das 18h às 22h. A entrada é gratuita, e crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável com 18 anos ou mais.

O “Natal EmCantos” tem parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Bauru e marca o início do horário especial do comércio no Centro. Até 23 de dezembro, as lojas funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h. Aos sábados, das 9h às 18h e, aos domingos, das 9h às 17h.