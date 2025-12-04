Um ataque com explosivo contra o prédio que abriga o Instituto Cultural Aruanda, onde funcionam um terreiro de Umbanda e a sede da plataforma Umbanda EAD, em Bauru, resultou em registro na Polícia Civil para que seja investigada uma ocorrência de racismo religioso, conforme denúncia da entidade. O caso ocorreu por volta do meio-dia desta quarta-feira (3), quando um homem parou de moto diante da fachada, acendeu um artefato e o arremessou diretamente contra a porta de vidro do imóvel.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. No momento da explosão, duas funcionárias trabalhavam na sala administrativa logo atrás da entrada alvo do ataque. O barulho foi ouvido em todo o prédio, assustando os presentes, inclusive os animais que vivem no imóvel, informou a entidade, por meio da assessoria de imprensa.

De acordo com o departamento de comunicação, embora ninguém tenha ficado ferido, a equipe relatou medo de retornar ao trabalho. A instituição aponta que o ataque tem indícios evidentes de motivação religiosa.