A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), finaliza neste sábado (6) a quarta etapa do Programa ‘Amigo Caramelo’. Foram inscritos 480 animais para a castração gratuita, no Recinto Mello Moraes, no Jardim Ouro Verde. As castrações são de cães e gatos, machos e fêmeas, que foram cadastrados pelos tutores durante os últimos dias. Cada tutor podia cadastrar até cinco animais.

O Programa ‘Amigo Caramelo’ terá outras etapas para a castração de animais. A prefeitura vai informar quando o cadastro para as novas etapas for aberto para a população. Para participar, é obrigatório que o tutor do animal seja morador de Bauru. Nesta etapa, foram realizadas ainda ações de educação ambiental, com orientações aos tutores sobre o combate aos maus-tratos, orientações para o cuidado com os animais e a importância da castração.

Neste domingo (7), será realizada uma etapa de castração no Distrito de Tibiriçá. As inscrições foram presenciais, em novembro. A primeira etapa foi realizada em setembro, no Parque Vitória Régia. A segunda etapa foi realizada em outubro, no Centro de Esportes Unificados, o CEU das Artes. Já a terceira etapa foi entre o final de outubro e novembro, no Recinto Mello Moraes.