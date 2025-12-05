A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), finaliza neste sábado (6) a quarta etapa do Programa ‘Amigo Caramelo’. Foram inscritos 480 animais para a castração gratuita, no Recinto Mello Moraes, no Jardim Ouro Verde. As castrações são de cães e gatos, machos e fêmeas, que foram cadastrados pelos tutores durante os últimos dias. Cada tutor podia cadastrar até cinco animais.
O Programa ‘Amigo Caramelo’ terá outras etapas para a castração de animais. A prefeitura vai informar quando o cadastro para as novas etapas for aberto para a população. Para participar, é obrigatório que o tutor do animal seja morador de Bauru. Nesta etapa, foram realizadas ainda ações de educação ambiental, com orientações aos tutores sobre o combate aos maus-tratos, orientações para o cuidado com os animais e a importância da castração.
Neste domingo (7), será realizada uma etapa de castração no Distrito de Tibiriçá. As inscrições foram presenciais, em novembro. A primeira etapa foi realizada em setembro, no Parque Vitória Régia. A segunda etapa foi realizada em outubro, no Centro de Esportes Unificados, o CEU das Artes. Já a terceira etapa foi entre o final de outubro e novembro, no Recinto Mello Moraes.
O Programa ‘Amigo Caramelo’ foi criado para melhorar as ações da causa animal e ampliar as castrações em Bauru, permitindo um melhor controle da população de cães e gatos do município. Ao todo, serão realizadas até 4.000 consultas e 3.000 castrações, sendo 2.000 castrações em cães e outras 1.000 castrações em gatos, tanto machos quanto fêmeas.
Uma empresa foi contratada para realizar o serviço, por licitação, usando um veículo que já pertence ao município como clínica para as consultas, enquanto a própria empresa fornece a unidade móvel onde acontecem as castrações dos cães e gatos. O valor do contrato é de R$ 1.077.500,00, com R$ 751.659,00 de recursos próprios do município, e R$ 325.841,00 de emenda parlamentar do ex-deputado federal Rodrigo Agostinho, com validade de um ano.
As castrações com o Castramóvel no Programa ‘Amigo Caramelo’ complementam o serviço já realizado na Semab, em que clínicas veterinárias particulares são contratadas, também por licitação, para a castração de cães e gatos de pessoas em situação de vulnerabilidade social, dentro do Programa de Controle Ético da População Canina e Felina do Município, que foi ampliado no primeiro governo da prefeita Suéllen Rosim.