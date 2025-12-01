O Recinto Mello Moraes recebeu, nos dias 29 e 30 de novembro, final de semana passado, a primeira edição do Congresso LideraJovem em Bauru, reunindo cerca de 100 adolescentes em dois dias de atividades voltadas ao autoconhecimento, às conexões humanas e à construção de projetos de vida. Realizado pelo Instituto LideraJovem, com a participação de duas entidades bauruenses e apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, o evento marcou oficialmente a chegada do Instituto ao município e integra o plano de expansão que prevê atuação em 25 cidades da região.
Com o tema “Conexões que Transformam”, o Congresso foi dividido em três etapas: autoconhecimento, identificação de sonhos, metas e planejamento de futuro, e, protagonismo juvenil, conduzindo os jovens por uma jornada reflexiva sobre escolhas, possibilidades e caminhos profissionais e pessoais. Desde 2004, o Congresso já impactou mais de 6 mil adolescentes em edições realizadas em Lençóis Paulista e outros municípios, consolidando-se como um dos principais espaços de formação socioemocional e protagonismo juvenil do interior paulista.
Para Danieli Roza, gerente de Projetos do Instituto, o Congresso cumpre um papel essencial ao oferecer um espaço estruturado para diálogo e reflexão do jovem. Segundo ela, ele abre oportunidade para conversas que muitas vezes não acontecem no cotidiano do jovem. “Acreditamos no potencial dos jovens. Muito se fala sobre riscos e problemas, mas pouco se fala sobre o que eles podem ser. No Congresso realizamos uma escuta ativa, criamos um ambiente seguro para que os jovens possam conversar sobre a vida deles e mostrar que eles são capazes. Assim eles começam a enxergar caminhos que antes pareciam distantes”, comenta.
A pluralidade de histórias, origens e visões de mundo marcou o final de semana. Para Gabriela, uma das jovens presentes, o encontro mostrou que as diferenças aproximam. “Eu sentei com gente que eu nunca tinha ouvido falar na vida, gente completamente diferente. Mas quando a gente foi conversando, vimos que temos muito a ver. Mesmo sendo de bairros, etnias e religiões diferentes, no final todo mundo tem um sonho.
O Congresso despertou em mim que somos capazes de alcançar o que queremos. Depende da gente mesmo e podemos começar agora! ”, destacou. A programação contou ainda com uma palestra ministrada pelo medalhista olímpico Claudinei Quirino, que compartilhou sua trajetória de superação com os adolescentes.
Com sede em Lençóis Paulista, o Instituto LideraJovem é uma organização da sociedade civil criada em 2017, mas com projetos ativos para adolescentes e jovens desde 2002. A instituição já beneficiou mais de 26 mil adolescentes e jovens por meio de iniciativas como Formação de Líderes, Congresso LideraJovem, Profituro e Desafio Faça Acontecer. Ao todo, mais de 220 mil pessoas foram atingidas indiretamente pelas ações promovidas pelos participantes ao longo das duas décadas de atuação.
O Instituto conta com a Lwart Soluções Ambientais como mantenedora e com patrocínio institucional da Bracell, reforçando a atuação colaborativa entre terceiro setor e empresas comprometidas com educação, cidadania e desenvolvimento social.
Com a expansão para novos territórios, o Instituto se consolida como referência regional em formação socioeducativa, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente nas áreas de educação de qualidade, redução das desigualdades e promoção da cidadania e parcerias duradouras.
Mais informações sobre o Instituto LideraJovem podem ser encontradas em www.liderajovem.org