O Recinto Mello Moraes recebeu, nos dias 29 e 30 de novembro, final de semana passado, a primeira edição do Congresso LideraJovem em Bauru, reunindo cerca de 100 adolescentes em dois dias de atividades voltadas ao autoconhecimento, às conexões humanas e à construção de projetos de vida. Realizado pelo Instituto LideraJovem, com a participação de duas entidades bauruenses e apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, o evento marcou oficialmente a chegada do Instituto ao município e integra o plano de expansão que prevê atuação em 25 cidades da região.

Com o tema “Conexões que Transformam”, o Congresso foi dividido em três etapas: autoconhecimento, identificação de sonhos, metas e planejamento de futuro, e, protagonismo juvenil, conduzindo os jovens por uma jornada reflexiva sobre escolhas, possibilidades e caminhos profissionais e pessoais. Desde 2004, o Congresso já impactou mais de 6 mil adolescentes em edições realizadas em Lençóis Paulista e outros municípios, consolidando-se como um dos principais espaços de formação socioemocional e protagonismo juvenil do interior paulista.

Para Danieli Roza, gerente de Projetos do Instituto, o Congresso cumpre um papel essencial ao oferecer um espaço estruturado para diálogo e reflexão do jovem. Segundo ela, ele abre oportunidade para conversas que muitas vezes não acontecem no cotidiano do jovem. “Acreditamos no potencial dos jovens. Muito se fala sobre riscos e problemas, mas pouco se fala sobre o que eles podem ser. No Congresso realizamos uma escuta ativa, criamos um ambiente seguro para que os jovens possam conversar sobre a vida deles e mostrar que eles são capazes. Assim eles começam a enxergar caminhos que antes pareciam distantes”, comenta.