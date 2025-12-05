05 de dezembro de 2025
Cáritas Bauru faz Bazar de Natal para fortalecer ações sociais

A Cáritas Bauru promove neste sábado (6), das 8h às 12h, o tradicional Bazar de Natal, uma iniciativa que une solidariedade, oportunidades acessíveis e fortalecimento das ações sociais desenvolvidas pela entidade ao longo do ano. O evento será realizado na rua Azarias Leite, 10-14, Centro, Bauru.

O Bazar de Natal oferece ao público a chance de adquirir roupas, calçados e acessórios em ótimo estado, com valores a partir de R$ 1,00, incentivando o consumo consciente e permitindo que mais famílias tenham acesso a itens de qualidade por um preço simbólico.

Além disso, toda a renda será revertida para os projetos sociais da Cáritas, que atua diariamente no atendimento, acolhimento e promoção da dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com um ambiente acolhedor, o bazar pretende atrair a comunidade para um momento de cuidado e solidariedade, reforçando o espírito natalino e a importância de pequenos gestos que geram impacto real na vida das pessoas.

Saiba mais: https://www.instagram.com/p/DQ__5VSkRcM/

Serviço

Rua Azarias Leite, 10-14, Centro. Informações: (14) 99108-3780 (whats)

