A Cáritas Bauru promove neste sábado (6), das 8h às 12h, o tradicional Bazar de Natal, uma iniciativa que une solidariedade, oportunidades acessíveis e fortalecimento das ações sociais desenvolvidas pela entidade ao longo do ano. O evento será realizado na rua Azarias Leite, 10-14, Centro, Bauru.

O Bazar de Natal oferece ao público a chance de adquirir roupas, calçados e acessórios em ótimo estado, com valores a partir de R$ 1,00, incentivando o consumo consciente e permitindo que mais famílias tenham acesso a itens de qualidade por um preço simbólico.

Além disso, toda a renda será revertida para os projetos sociais da Cáritas, que atua diariamente no atendimento, acolhimento e promoção da dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade.