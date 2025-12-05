A Seleção Brasileira de futebol terá em seu grupo na Copa do Mundo em 2026 o Marrocos, a Escócia e o Haiti. A Fifa (Federação Internacional de Futebol) realiza na tarde desta sexta-feira (5) a cerimônia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Semifinalista na Copa do Mundo de 2022, com uma surpreendente campanha, a seleção de Marrocos será a primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026. As duas seleções estão no Grupo C, conforme sorteio realizado nesta sexta-feira (5) pela Fifa (Federação Internacional de Futebol). A equipe marroquina vai disputar seu sétimo Mundial, sendo o terceiro consecutivo. É a primeira vez em sua história que se classifica para três edições seguidas.

O Brasil caiu no Grupo C, com seus confrontos programados para os dias 13 (sábado), 19 (sexta-feira) e 24 (quarta-feira) de junho.