A Seleção Brasileira de futebol terá em seu grupo na Copa do Mundo em 2026 o Marrocos, a Escócia e o Haiti. A Fifa (Federação Internacional de Futebol) realiza na tarde desta sexta-feira (5) a cerimônia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Semifinalista na Copa do Mundo de 2022, com uma surpreendente campanha, a seleção de Marrocos será a primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026. As duas seleções estão no Grupo C, conforme sorteio realizado nesta sexta-feira (5) pela Fifa (Federação Internacional de Futebol). A equipe marroquina vai disputar seu sétimo Mundial, sendo o terceiro consecutivo. É a primeira vez em sua história que se classifica para três edições seguidas.
O Brasil caiu no Grupo C, com seus confrontos programados para os dias 13 (sábado), 19 (sexta-feira) e 24 (quarta-feira) de junho.
Serão 48 seleções na disputa, o maior número da história do torneio, divididas em 12 chaves. Avançarão ao mata-mata 32 delas: as duas primeiras de cada grupo, mais as oito melhores entre as terceiras colocadas.
A definição do chaveamento ocorre no Kennedy Center, em Washington. A cerimônia conta com a presença de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país que receberá a maior parte dos jogos e a grande decisão.
CONFIRA OS GRUPOS
**GRUPO A**
- México
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca ou Irlanda
**GRUPO B**
- Canadá
- Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia
- Qatar
- Suíça
**GRUPO C**
- Brasil
- Marrocos
- Haiti
- Escócia
**GRUPO D**
- Estados Unidos
- Paraguai
- Austrália
**GRUPO E**
- Alemanha
- Costa do Marfim
- Equador
**GRUPO F**
- Holanda
- Japão
- Tunísia
**GRUPO G**
- Bélgica
- Egito
- Irã
**GRUPO H**
- Espanha
- Arábia Saudita
- Uruguai
**GRUPO I**
- França
- Senegal
- Noruega
**GRUPO J**
- Argentina
- Argélia
- Áustria
**GRUPO K**
- Portugal
- Uzbequistão
- Colômbia
**GRUPO L**
- Inglaterra
- Croácia
- Panamá