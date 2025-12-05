A confraternização promovida pela ABIGRAF Bauru, realizada nesta sexta-feira (5), reuniu representantes do setor gráfico regional para celebrar o encerramento das atividades de 2025. O almoço, realizado no Bison Steak House, proporcionou um ambiente de integração entre empresários, fornecedores e instituições parceiras, reforçando a relevância da união e do diálogo dentro da cadeia produtiva.

Ao longo do encontro, os participantes puderam trocar experiências, avaliar os resultados obtidos no ano e fortalecer vínculos estratégicos. A iniciativa reafirmou o compromisso da ABIGRAF Bauru em incentivar a colaboração entre empresas e entidades do setor, contribuindo para o desenvolvimento contínuo do ecossistema gráfico regional.

A programação contemplou a apresentação das principais ações executadas pela entidade em 2025, incluindo projetos de capacitação, iniciativas de apoio empresarial e ações voltadas ao fortalecimento do mercado gráfico local. O evento também contou com a presença de instituições parceiras, como Senai, Jornal da Cidade, entre outras, além de associados e empresários da região. Ao final, foram realizados sorteios de brindes entre os convidados.