Equipes do 4º Batalhão de Caçadores e agentes do Detran-Bauru realizaram nesta quinta-feira (4) mais uma etapa da Operação Direção Segura Integrada, que visa garantir um trânsito mais seguro por meio da fiscalização rigorosa.

A operação tem como foco principal a fiscalização de consumo de álcool, além do combate a outras infrações de trânsito, visando à preservação de vidas e a redução de acidentes.

No total, foram realizadas 37 autuações, com 9 motocicletas recolhidas ao pátio. A Operação também realizou 95 testes de bafômetro, para verificar a presença e a quantidade de álcool no organismo dos condutores.