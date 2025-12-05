05 de dezembro de 2025
FECHANDO O CERCO

Operação Direção Segura Integrada apreende 9 motos em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação: Polícia Militar
Motocicletas foram recolhidas ao pátio
Motocicletas foram recolhidas ao pátio

Equipes do 4º Batalhão de Caçadores e agentes do Detran-Bauru realizaram nesta quinta-feira (4) mais uma etapa da Operação Direção Segura Integrada, que visa garantir um trânsito mais seguro por meio da fiscalização rigorosa.

A operação tem como foco principal a fiscalização de consumo de álcool, além do combate a outras infrações de trânsito, visando à preservação de vidas e a redução de acidentes.

No total, foram realizadas 37 autuações, com  9 motocicletas recolhidas ao pátio. A Operação também realizou 95 testes de bafômetro, para verificar a presença e a quantidade de álcool no organismo dos condutores.

As operações, que recebem grande apoio da população, vão prosseguir em data, horário e local incertos.

