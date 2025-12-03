Morreu na manhã desta quarta-feira (3) em Bauru o empresário do ramo de refrigeração e assistência eletrotécnica Luiz De Gonzaga Falquer Assis, aos 87 anos, no hospital Unimed, em Bauru. Conhecido como “Luizinho da Do Lar”, ele foi responsável por fundar a empresa de assistência técnica, que funciona há mais de 50 anos no município. Luiz estava internado havia duas semanas, segundo o filho, Lair Francisco Gusmã Assis.
De acordo com a família, o empresário enfrentava problemas renais, cardíacos e no estômago. Ele faleceu no quarto do hospital, acompanhado por Lair, que passou a noite segurando sua mão. Luiz completaria 88 anos no próximo dia 31 de dezembro. “Ele era um homem querido por todos. Metade da cidade tinha amizade com meu pai e a outra metade já tinha ouvido falar dele”, relembra o filho.
Nascido em 31 de dezembro de 1937, em São Fidélis (RJ), Luiz chegou ainda criança a Bauru. Sua infância foi marcada pelo futebol — chegou a jogar com Pelé, segundo Lair — e pelo amor ao Palmeiras. Nos últimos anos, a pesca também se tornou uma de suas grandes paixões. Formado eletricista pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), atuou como vendedor em São Paulo antes de retornar a Bauru, já na casa dos 20 anos. Foi nessa época que conheceu Rosa Gusmã Assis, com quem permaneceu casado por toda a vida.
Pioneiro no setor, Luiz foi um dos primeiros a atuar com refrigeração residencial na cidade. “Ele sempre foi muito honesto, alegre e à frente do seu tempo. Teve a iniciativa de criar a Do Lar e foi autorizado a prestar assistência de grandes marcas, começando pelo antigo refrigerador Climax”, destaca Lair.
Luiz também colaborou diretamente no crescimento da Refrigás, empresa fundada pelo filho. “Por mais de dez anos, meu pai cuidou da parte financeira. Mesmo aposentado, gostava de estar presente na loja e só se afastou quando as complicações de saúde avançaram”, relata.
Além da esposa e de Lair, Luiz deixa a filha Luciana Maria Gusmã Assis Fabiano, que hoje administra o empreendimento do pai ao lado do marido. O velório acontece nesta quarta no Terra Branca e o enterro será nestaa quinta (4), às 9h30, no Cemitério da Saudade.