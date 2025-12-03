Morreu na manhã desta quarta-feira (3) em Bauru o empresário do ramo de refrigeração e assistência eletrotécnica Luiz De Gonzaga Falquer Assis, aos 87 anos, no hospital Unimed, em Bauru. Conhecido como “Luizinho da Do Lar”, ele foi responsável por fundar a empresa de assistência técnica, que funciona há mais de 50 anos no município. Luiz estava internado havia duas semanas, segundo o filho, Lair Francisco Gusmã Assis.

De acordo com a família, o empresário enfrentava problemas renais, cardíacos e no estômago. Ele faleceu no quarto do hospital, acompanhado por Lair, que passou a noite segurando sua mão. Luiz completaria 88 anos no próximo dia 31 de dezembro. “Ele era um homem querido por todos. Metade da cidade tinha amizade com meu pai e a outra metade já tinha ouvido falar dele”, relembra o filho.

Nascido em 31 de dezembro de 1937, em São Fidélis (RJ), Luiz chegou ainda criança a Bauru. Sua infância foi marcada pelo futebol — chegou a jogar com Pelé, segundo Lair — e pelo amor ao Palmeiras. Nos últimos anos, a pesca também se tornou uma de suas grandes paixões. Formado eletricista pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), atuou como vendedor em São Paulo antes de retornar a Bauru, já na casa dos 20 anos. Foi nessa época que conheceu Rosa Gusmã Assis, com quem permaneceu casado por toda a vida.