Noroeste em busca do feito inédito: disputar a fase final do Paulistão...
Sei que o primeiro objetivo do Noroeste no Paulistão 2026 será permanecer na divisão de elite do futebol paulista. O número mágico que a Comissão Técnica trabalha é o de 7 pontos conquistados nos 8 jogos. Talvez 6 já resolvam (com 2 vitórias). Com um formato inédito, no qual todos os 16 times farão cada um 8 partidas e a classificação final levará as 8 melhores equipes pras quartas de final, podemos sonhar mais alto. O Norusca nunca participou de uma fase decisiva de Campeonato Paulista da 1ª Divisão. Em suas melhores campanhas, a de 1960 (5º colocado) e a de 2006 (4º lugar), o sistema era de pontos corridos. Esse Paulistão de sistema híbrido, com pontos corridos na fase de classificação (em 8 jogos) e a partir daí partida eliminatória entre os 8 melhores; pode fazer com que o alvirrubro alcançe um feito inédito: disputar pela primeira vez uma fase final. Eu acredito...
O caminho do Norusca pra chegar entre os 8 melhores...
Com a divulgação da tabela do Paulistão 2026 pela FPF, já sabemos o caminho do Norusca na primeira fase da competição. O alvirrubro estreia no Alfredão, na ‘data-base’ de 11 de janeiro, encarando o Red Bull Bragantino. Jogo pra vencer, começar bem o campeonato e como diz o técnico Guilherme: “fazer com que tudo fique mais fácil”. Nesse 1º jogo vamos cravar 3 pontos. Na 2ª rodada (14/1), pegamos o Botafogo, em Ribeirão e depois o São Bernardo, também fora de casa. Vamos ser prudentes e anotar 1 ponto nesses 2 jogos. Na 4ª rodada (21/1), Capivariano em casa. Vitória e 3 pontos na conta...
Com essa “nossa previsão”, chegaríamos a metade do Paulistão com 7 pontos e livres do rebaixamento. Começaria então a briga pela classificação entre os 8 primeiros. Na 5ª rodada (25/1), a Ponte, em Campinas. Empate e mais um pontinho. Na 6ª rodada o jogo decisivo: Velo Clube em casa. Uma vitória e o Norusca chegaria aos 11 pontos. Na penúltima rodada (8/2), o jogo mais aguardado: Santos no Alfredão. Prefiro não contar com os pontos contra o Peixe. Como estarão em disputa 24 pontos, conquistar 14 garantirá uma vaga na fase decisiva. Podem apostar nessa conta. Iríamos pra ultima partida, contra o Primavera, em Indaiatuba, precisando da vitória. E ela irá acontecer. O Noroeste terminará entre os 8 primeiros e vai pro ‘mata’ decisivo. Podem me cobrar...
Momento Maguila - Comissão Técnica do Noroeste
O SALVE de hoje vai pra toda Comissão Técnica do Noroeste, em especial pros ex-jogadores Luizão e Pereira. Um abraço também pro Guilherme, André Figueiredo (Dir. Executivo), Deda, Caio Tuler, Xandão, André Martins, Matheus Morilha, Raphael Marcelino, Moisés Campos, César Prando, Marco Paolo, Carol e Geovanna, Rodrigues, Neno e Roger Tedde.
Assista os conteúdos e se INSCREVA no Canal DU MAUAD TV no Youtube
Contato : @dumauadtv (Instagram) dumauadesportes@gmail.com