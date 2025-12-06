Noroeste em busca do feito inédito: disputar a fase final do Paulistão...

Sei que o primeiro objetivo do Noroeste no Paulistão 2026 será permanecer na divisão de elite do futebol paulista. O número mágico que a Comissão Técnica trabalha é o de 7 pontos conquistados nos 8 jogos. Talvez 6 já resolvam (com 2 vitórias). Com um formato inédito, no qual todos os 16 times farão cada um 8 partidas e a classificação final levará as 8 melhores equipes pras quartas de final, podemos sonhar mais alto. O Norusca nunca participou de uma fase decisiva de Campeonato Paulista da 1ª Divisão. Em suas melhores campanhas, a de 1960 (5º colocado) e a de 2006 (4º lugar), o sistema era de pontos corridos. Esse Paulistão de sistema híbrido, com pontos corridos na fase de classificação (em 8 jogos) e a partir daí partida eliminatória entre os 8 melhores; pode fazer com que o alvirrubro alcançe um feito inédito: disputar pela primeira vez uma fase final. Eu acredito...

O caminho do Norusca pra chegar entre os 8 melhores...