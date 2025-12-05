No dia 23 de dezembro, uma terça-feira, a equipe Rolê de Fusca Bauru promoverá o evento 'Rolê Luzes de Natal', às 19h, com concentração na avenida Nações Norte, ao lado da loja Sato Verduras, no bairro Cidade Jardim. A organização pede aos participantes a doação de 2kg de alimento não perecível, que serão destinados ao Espaço Socioeducacional Comunitário Ágape (ESCA).

O 'Luzes de Natal' é um projeto beneficente que surgiu com a criação da Equipe Rolê de Fusca, em 2011, na cidade de Bauru. Há 14 anos, o desfile de fuscas, kombis e demais carros decorados com a temática natalina (pisca-piscas, Papais Noéis e pequenas árvores) encanta por onde passa. O evento também contará com a animação e locução de Giovani Netto, da 96FM.

A arrecadação dos alimentos será feita no ponto de partida, na Nações Norte, e os participantes devem procurar a organização para entrega dos itens. Podem se juntar à carreata carros antigos e novos, contanto que estejam enfeitados no tema de Natal.