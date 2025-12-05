05 de dezembro de 2025
SEMIABERTO

Ex-vereador de Pirajuí condenado por furto de melancia é preso 

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução redes sociais
Melancias eram vendidas nas ruas de Pirajuí
Melancias eram vendidas nas ruas de Pirajuí

O ex-vereador de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), Alexandre Aparecido Ferreira, 48 anos, conhecido como "Salsicha", foi preso nesta quinta-feira (5) pela Polícia Militar de Promissão (120 quilômetros de Bauru). Ele foi condenado a 2 anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto por furto de melancias de uma propriedade rural em Avaí, conforme o JCNET divulgou em 2023

'Salsicha' foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Lins, onde permanecerá até a audiência de custodia.

RELEMBRE O CASO

A ocorrência envolvendo o ex-parlamentar foi registrada em maio de 2020, quando o então vereador Alexandre Aparecido Ferreira, além de familiares e pessoas contratadas por ele, foram flagrados pela Polícia Civil, em ruas centrais de Pirajuí, vendendo melancias que teriam sido subtraídas de propriedade rural em Avaí. Segundo a denúncia, ele e os demais réus teriam furtado 300 unidades da fruta.

Na ocasião, a defesa do ex-parlamentar alegou que ele se apoderou das frutas após autorização expressa do funcionário da fazenda, que confirmou que elas seriam objeto de descarte.

Já a vítima declarou que sofreu prejuízo patrimonial de cerca de R$ 60.000,00 e também perdeu o contrato de exclusividade que tinha junto a uma empresa multinacional para a produção das melancias no Estado de São Paulo, que só poderiam ser vendidas para mercados, e com preço tabelado, em razão de seu valor comercial.

Alexandre Aparecido Ferreira, 48 anos, conhecido como "Salsicha"
Alexandre Aparecido Ferreira, 48 anos, conhecido como "Salsicha"

