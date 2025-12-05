05 de dezembro de 2025
EM MACATUBA

Morador de rua é encontrado morto às margens de córrego

Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
O corpo de um morador de rua de Macatuba foi encontrado na manhã desta sexta-feira (5) às margens do córrego Bocaiuva. Segundo informações da Polícia Civil, o homem havia ido ao local para tomar banho e lavar roupas em uma bica d’água existente ao lado do córrego quando escorregou, caiu de um desnível de aproximadamente quatro metros e rolou por alguns metros até as margens.

De acordo com o delegado Richard Serrano, o cadáver não apresentava lesões externas aparentes que indicassem agressão física ou uso de qualquer instrumento. A área foi periciada e, com apoio de equipes do Corpo de Bombeiros de Lençóis Paulista, o corpo foi retirado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru, onde passará por exames que deverão confirmar a causa da morte.

A Polícia Civil continua investigando o caso.

Morador de rua escorregou caiu de um desnível de aproximadamente quatro metros
