Um gesto coletivo de afeto transformou o clima no Hospital Estadual de Bauru (HEB) nesta quinta-feira (4), quando voluntários do Lions Clube inauguraram uma árvore de Natal de crochê com quatro metros de altura, instalada na recepção principal da unidade. A peça, confeccionada ao longo de três meses por cerca de 40 participantes do Clube do Crochê, simboliza a união e o cuidado dedicados especialmente às crianças em tratamento oncológico e às suas famílias.

O Clube do Crochê, criado por mulheres do Lions, fez parceria com o Departamento de Oncologia Infantil do Hospital Estadual, em setembro. Desde então, o grupo realiza atividades com as mães das crianças atendidas e produz peças que levam acolhimento e beleza ao ambiente hospitalar. A árvore, montada com centenas de elementos tecidos à mão, é a primeira da ala pediátrica e foi descrita como um “abraço permanente” para quem passa pelo local.

Mais do que um enfeite, o projeto representa a essência do trabalho voluntário do Lions: transformar tempo, habilidade e afeto em apoio concreto para quem enfrenta momentos de fragilidade. “Cada ponto carrega histórias, sentimentos e o desejo de lembrar a todos que há esperança e que ninguém está sozinho”, destacou a Cilene Leonel, coordenadora do projeto do Clube do Crochê.