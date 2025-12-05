Um gesto coletivo de afeto transformou o clima no Hospital Estadual de Bauru (HEB) nesta quinta-feira (4), quando voluntários do Lions Clube inauguraram uma árvore de Natal de crochê com quatro metros de altura, instalada na recepção principal da unidade. A peça, confeccionada ao longo de três meses por cerca de 40 participantes do Clube do Crochê, simboliza a união e o cuidado dedicados especialmente às crianças em tratamento oncológico e às suas famílias.
O Clube do Crochê, criado por mulheres do Lions, fez parceria com o Departamento de Oncologia Infantil do Hospital Estadual, em setembro. Desde então, o grupo realiza atividades com as mães das crianças atendidas e produz peças que levam acolhimento e beleza ao ambiente hospitalar. A árvore, montada com centenas de elementos tecidos à mão, é a primeira da ala pediátrica e foi descrita como um “abraço permanente” para quem passa pelo local.
Mais do que um enfeite, o projeto representa a essência do trabalho voluntário do Lions: transformar tempo, habilidade e afeto em apoio concreto para quem enfrenta momentos de fragilidade. “Cada ponto carrega histórias, sentimentos e o desejo de lembrar a todos que há esperança e que ninguém está sozinho”, destacou a Cilene Leonel, coordenadora do projeto do Clube do Crochê.
A inauguração reuniu trabalhadores, pacientes, diretores e membros da Famesp, gestora do hospital, além de voluntários de diversos Lions Clube de Bauru, como o Bela Vista e o Estoril. Estiveram presentes Manoel Messias Melo, passado diretor internacional de Lions, e os associados Denise Aranda, Cilene Leonel, Sandra Melo e Adilson Leonel, assim como representantes da direção do HEB, entre eles a diretora executiva, Deborah Maciel Cavalcanti Rosa, a diretora administrativa, Patrícia Lantman e o superintendente de Saúde da Famesp, Antonio Rugolo Junior.
Para completar o momento, integrantes do Coral do Lar Escola Santa Luzia para Cegos apresentaram canções populares, emocionando o público e reforçando o espírito natalino. A árvore de crochê permanecerá no local como símbolo dessa solidariedade que se entrelaça e multiplica o cuidado.