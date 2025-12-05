05 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM JAÚ

Tático Ostensivo Rodoviário prende passageiro com 1 kg de droga

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam, na tarde desta quinta-feira (4), um homem por tráfico de drogas durante abordagem a um ônibus interestadual na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú. A ação ocorreu por volta das 12h, no km 184,4 da rodovia, como parte da Operação Impacto.

Segundo o policiamento rodoviário, o veículo fazia o itinerário Campo Grande (MS) a Belo Horizonte (MG). Durante a fiscalização, os agentes perceberam que o passageiro da poltrona 32 demonstrou nervosismo com a presença da equipe. Na vistoria da bagagem dele, foi encontrado um tablete de cocaína pesando 1,047 kg.

O homem, que não possuía antecedentes criminais, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. Foram apreendidos o entorpecente, um telefone celular e uma mochila. Após registro da ocorrência, ele permaneceu detido na carceragem, à disposição da Justiça.

De acordo com a corporação, a ação rápida impediu o transporte da droga e reforça o compromisso da Polícia Militar Rodoviária com a segurança e a preservação da ordem pública nas rodovias do Estado.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários