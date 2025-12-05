Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam, na tarde desta quinta-feira (4), um homem por tráfico de drogas durante abordagem a um ônibus interestadual na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú. A ação ocorreu por volta das 12h, no km 184,4 da rodovia, como parte da Operação Impacto.

Segundo o policiamento rodoviário, o veículo fazia o itinerário Campo Grande (MS) a Belo Horizonte (MG). Durante a fiscalização, os agentes perceberam que o passageiro da poltrona 32 demonstrou nervosismo com a presença da equipe. Na vistoria da bagagem dele, foi encontrado um tablete de cocaína pesando 1,047 kg.

O homem, que não possuía antecedentes criminais, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. Foram apreendidos o entorpecente, um telefone celular e uma mochila. Após registro da ocorrência, ele permaneceu detido na carceragem, à disposição da Justiça.