Bauru recebe até este sábado (6) a temporada de “MIB – No Mundo de Tim Burton”, espetáculo escrito e dirigido por Luiz Saneti, jornalista, roteirista e professor da Academia de Cinema Hollywood. Em cartaz no teatro da instituição, a peça conduz o público a uma viagem pelo imaginário do cineasta Tim Burton, reunindo personagens conhecidos e elementos característicos de suas obras.
A produção busca aproximar o público do teatro por meio de uma narrativa acessível e envolvente, combinando fantasia, humor, mistério e emoção proposta que dialoga com crianças, jovens e adultos.
Na trama, uma herança misteriosa altera o destino da Família Addams após a morte da Vovó Addams. A partir desse ponto, a mansão passa a receber personagens marcantes do universo de Burton, como Alice, Rainha Branca, Jack e Sally, Emily, Lydia e o divertido Besouro Suco.
Os Homens de Preto também entram em cena para investigar o caso, retornando ao passado em busca de respostas sobre a verdadeira origem da herança e seu significado. O espetáculo combina elementos de aventura, humor e mistério, criando um encontro inusitado entre diferentes universos.
Serviço:
Temporada de 27 de novembro a 6 de dezembro
Quintas e sextas, às 20h
Sábados, às 18h e às 20h
Teatro da Academia de Cinema Hollywood
Rua Azarias Leite, 17-48 – Bauru/SP
Ingressos:
Ingresso popular: R$ 10,00
Vendas online de ingressos: www.academiadecinema.com.br