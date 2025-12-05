05 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TEATRO EM BAURU

MIB – No Mundo de Tim Burton estreia em Bauru com fantasia, humor

Por Vinicius Pereira |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
MIB – No Mundo de Tim Burton” acontece até o dia 6 de dezembro, no Teatro da Academia de Cinema Hollywood
MIB – No Mundo de Tim Burton” acontece até o dia 6 de dezembro, no Teatro da Academia de Cinema Hollywood

Bauru recebe até este sábado (6) a temporada de “MIB – No Mundo de Tim Burton”, espetáculo escrito e dirigido por Luiz Saneti, jornalista, roteirista e professor da Academia de Cinema Hollywood. Em cartaz no teatro da instituição, a peça conduz o público a uma viagem pelo imaginário do cineasta Tim Burton, reunindo personagens conhecidos e elementos característicos de suas obras.

A produção busca aproximar o público do teatro por meio de uma narrativa acessível e envolvente, combinando fantasia, humor, mistério e emoção proposta que dialoga com crianças, jovens e adultos.

Na trama, uma herança misteriosa altera o destino da Família Addams após a morte da Vovó Addams. A partir desse ponto, a mansão passa a receber personagens marcantes do universo de Burton, como Alice, Rainha Branca, Jack e Sally, Emily, Lydia e o divertido Besouro Suco.

Os Homens de Preto também entram em cena para investigar o caso, retornando ao passado em busca de respostas sobre a verdadeira origem da herança e seu significado. O espetáculo combina elementos de aventura, humor e mistério, criando um encontro inusitado entre diferentes universos.

Serviço:

Temporada de 27 de novembro a 6 de dezembro
Quintas e sextas, às 20h
Sábados, às 18h e às 20h
Teatro da Academia de Cinema Hollywood
Rua Azarias Leite, 17-48 – Bauru/SP

Ingressos:
Ingresso popular: R$ 10,00
Vendas online de ingressos: www.academiadecinema.com.br

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários