Bauru recebe até este sábado (6) a temporada de “MIB – No Mundo de Tim Burton”, espetáculo escrito e dirigido por Luiz Saneti, jornalista, roteirista e professor da Academia de Cinema Hollywood. Em cartaz no teatro da instituição, a peça conduz o público a uma viagem pelo imaginário do cineasta Tim Burton, reunindo personagens conhecidos e elementos característicos de suas obras.

A produção busca aproximar o público do teatro por meio de uma narrativa acessível e envolvente, combinando fantasia, humor, mistério e emoção proposta que dialoga com crianças, jovens e adultos.

Na trama, uma herança misteriosa altera o destino da Família Addams após a morte da Vovó Addams. A partir desse ponto, a mansão passa a receber personagens marcantes do universo de Burton, como Alice, Rainha Branca, Jack e Sally, Emily, Lydia e o divertido Besouro Suco.