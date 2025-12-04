O Esporte Clube Noroeste anuncia a contratação do ponta direita Diego Mathias, de 26 anos, que chega para reforçar o elenco alvirrubro na disputa do Campeonato Paulista e do Brasileirão Série D em 2026. O atleta desembarcou em Bauru, foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato, passando a integrar oficialmente o Norusca.
Natural de Itaguaí (RJ), Diego é canhoto, tem 1,82m e atua preferencialmente como ponta direita — posição na qual se destacou na temporada passada pelo Brusque, clube pelo qual disputou 42 partidas e marcou 11 gols em 2025. Foi uma das peças fundamentais nas conquistas da Recopa Catarinense e do Campeonato Catarinense, consolidando seu nome como um dos atletas mais decisivos da equipe.
Revelado na base do Fluminense e com passagem pelo Joinville, o atacante coleciona experiências em diferentes regiões do país, incluindo a disputa do Campeonato Brasileiro Série C em sua última temporada. Com boa finalização, mobilidade e forte presença ofensiva, Diego chega ao Noroeste para elevar a competitividade e a criatividade do setor de ataque.
Após assinar contrato, o novo reforço do Norusca falou sobre o momento especial e a oportunidade de disputar pela primeira vez a elite do futebol paulista:
“A expectativa é enorme. Será o meu primeiro Paulistão e eu encaro isso como um grande desafio na minha carreira. Chego muito motivado, com muita fome de fazer história e ajudar o Noroeste a conquistar todos os objetivos da temporada. Fui recebido de braços abertos por todos no clube, senti uma energia muito positiva e já me sinto em casa. Agora é trabalhar forte, retribuir essa confiança dentro de campo e lutar pelo Norusca e por essa torcida que sempre empurra o time” - declarou o ponta direita.
A chegada de Diego Mathias reforça o compromisso do Noroeste em montar um elenco equilibrado, competitivo e com capacidade de decisão para as competições da temporada, informa a assessoria de imprensa do clube.
Zagueiro confirmado
O Noroeste anuncia também a permanência do zagueiro Renan Araújo para a temporada 2026. Natural de Bauru, o defensor de 22 anos e 1,89m, que atua como zagueiro destro, seguirá vestindo a camisa alvirrubra após integrar o elenco que disputou o Paulistão 2025 e a Copa Paulista. Formado nas categorias de base de Grêmio Novorizontino, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense e Athletic, Renan chegou ao profissional justamente no Norusca, clube no qual também disputou o Paulistão antes da confirmação de sua renovação.
Com trajetória construída em centros de formação de destaque no futebol brasileiro, o atleta permanece no Noroeste para dar continuidade ao trabalho desenvolvido e fortalecer ainda mais o sistema defensivo na temporada 2026. Renan destacou a alegria de seguir no clube e projetou o futuro: “Fico muito feliz em permanecer no Noroeste para 2026. Aqui foi onde me profissionalizei, onde me sinto em casa e onde venho evoluindo muito. A expectativa é fazer uma grande temporada, ajudar o time a alcançar seus objetivos e retribuir a confiança da diretoria e da torcida. Vamos trabalhar forte para honrar essa camisa” - afirmou o zagueiro.