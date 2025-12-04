O Esporte Clube Noroeste anuncia a contratação do ponta direita Diego Mathias, de 26 anos, que chega para reforçar o elenco alvirrubro na disputa do Campeonato Paulista e do Brasileirão Série D em 2026. O atleta desembarcou em Bauru, foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato, passando a integrar oficialmente o Norusca.

Natural de Itaguaí (RJ), Diego é canhoto, tem 1,82m e atua preferencialmente como ponta direita — posição na qual se destacou na temporada passada pelo Brusque, clube pelo qual disputou 42 partidas e marcou 11 gols em 2025. Foi uma das peças fundamentais nas conquistas da Recopa Catarinense e do Campeonato Catarinense, consolidando seu nome como um dos atletas mais decisivos da equipe.

Revelado na base do Fluminense e com passagem pelo Joinville, o atacante coleciona experiências em diferentes regiões do país, incluindo a disputa do Campeonato Brasileiro Série C em sua última temporada. Com boa finalização, mobilidade e forte presença ofensiva, Diego chega ao Noroeste para elevar a competitividade e a criatividade do setor de ataque.