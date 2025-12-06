Por muito tempo associados ao inverno, o crochê e o tricô conquistaram espaço definitivo no closets das fashionistas, e não apenas nos dias frios.
Versáteis, artesanais e cheios de personalidade, esses trabalhos manuais vêm ganhando novas interpretações que os tornam ideais para todas as épocas do ano.
Tops, saias, shorts, vestidos e até acessórios como lenços e bolsas em crochê e tricô aparecem em versões rendadas, com pontos abertos e tramas delicadas, perfeitas para compor looks leves e estilosos.
Acessórios em crochê oferece charme ao look sem pesar na composição.
Marcas nacionais e internacionais apostam cada vez mais nesses materiais, que unem tradição e inovação em coleções que transitam do boho ao contemporâneo.
Para entender como adaptar peças de tricô e crochê às altas temperaturas, convidamos duas especialistas no assunto: Ana Cláudia Souza e Cristina Sasaki, fundadoras do Empório das Lãs, que há mais de 18 anos atuam no universo dos fios e das tramas.
Segundo elas, a chegada da estação mais quente é o momento ideal para apostar em composições leves e cheias de personalidade. "O segredo está nos fios naturais, como o algodão, e nas modelagens frescas. As tramas mais abertas garantem conforto térmico e um visual delicado", explicam.
A paleta também ganha destaque: "As cores acompanham o clima da estação, vibrantes, alegres e solares. Hoje, temos mais de cem opções em linhas e lãs, o que permite criar peças únicas e cheias de estilo", afirmam as especialistas.
Todas as it girls sabem que o lenço de crochê está em alta na Europa. Com a chegada da primavera e do verão no Brasil, o acessório artesanal surge como aposta certeira para compor looks cheios de personalidade.
Feito à mão e com charme vintage, o lenço de crochê se adapta a diferentes estilos, do boho ao minimalista, e pode ser usado como faixa de cabelo, amarração na cintura, no pescoço ou até como detalhe em bolsas e chapéus.
Versátil e cheio de atitude, ele dá o toque final que transforma qualquer look básico em uma produção fashionista.
Mais do que uma tendência passageira, o crochê e o tricô refletem um movimento de valorização do feito à mão, da moda sustentável e da estética afetiva.