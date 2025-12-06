Por muito tempo associados ao inverno, o crochê e o tricô conquistaram espaço definitivo no closets das fashionistas, e não apenas nos dias frios.

Versáteis, artesanais e cheios de personalidade, esses trabalhos manuais vêm ganhando novas interpretações que os tornam ideais para todas as épocas do ano.

Tops, saias, shorts, vestidos e até acessórios como lenços e bolsas em crochê e tricô aparecem em versões rendadas, com pontos abertos e tramas delicadas, perfeitas para compor looks leves e estilosos.