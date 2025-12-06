A perda de fôlego da produção industrial brasileira tem sido observada desde setembro do ano passado, quando o Banco Central reiniciou o ciclo de altas de juros - para ajustar as expectativas de inflação. E o dado de outubro, divulgado pelo IBGE, foi mais uma prova disso. As indústrias brasileiras mostraram produção quase estável ante setembro ( 0,1%) e queda de 0,5% ante o mesmo mês do ano passado. As projeções agora são que a produção industrial feche 2025 com alta de, no máximo, 1%, ante 3,1% no ano passado.

Juros altos explicam em parte

As dificuldades trazidas com a Selic em 15% ainda devem aparecer nas próximas divulgações, mas que os dados distintos em categorias e setores, em meio aos bons números de emprego e renda, impedem uma queda mais acelerada da atividade industrial no geral. Há um comportamento heterogêneo de alguns setores. O avanço ocorreu em 12 dos 25 ramos pesquisados, com a principal influência positiva sendo as indústrias extrativas, que avançaram 3,6% no mês, interrompendo dois meses consecutivos de queda.