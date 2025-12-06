A perda de fôlego da produção industrial brasileira tem sido observada desde setembro do ano passado, quando o Banco Central reiniciou o ciclo de altas de juros - para ajustar as expectativas de inflação. E o dado de outubro, divulgado pelo IBGE, foi mais uma prova disso. As indústrias brasileiras mostraram produção quase estável ante setembro ( 0,1%) e queda de 0,5% ante o mesmo mês do ano passado. As projeções agora são que a produção industrial feche 2025 com alta de, no máximo, 1%, ante 3,1% no ano passado.
Juros altos explicam em parte
As dificuldades trazidas com a Selic em 15% ainda devem aparecer nas próximas divulgações, mas que os dados distintos em categorias e setores, em meio aos bons números de emprego e renda, impedem uma queda mais acelerada da atividade industrial no geral. Há um comportamento heterogêneo de alguns setores. O avanço ocorreu em 12 dos 25 ramos pesquisados, com a principal influência positiva sendo as indústrias extrativas, que avançaram 3,6% no mês, interrompendo dois meses consecutivos de queda.
Detalhes setoriais
A produção de bens de capital aumentou pelo segundo mês consecutivo (1,0%). No entanto, essa categoria mostrou queda de quase 3% em relação ao ano anterior. Taxas de juros restritivas e a incerteza crescente no ambiente macroeconômico continuam cobrando seu preço. Já a categoria de Bens de Consumo Duráveis cresceu 2,7% em outubro, principalmente devido à recuperação em Produtos Eletrônicos ( 4%) e Veículos Automotores ( 2%). A expectativa é que tenha um desempenho modesto no curto prazo, diante do endurecimento das condições de crédito e dos altos níveis de estoque. A categoria de Bens de Consumo Semi e Não Duráveis também avançou em outubro (1,0%), principalmente devido ao quarto aumento consecutivo em Produtos Alimentícios, que está com expansão acumulada de 5,5% no período. Por fim, a categoria de Bens Intermediários caiu pelo segundo mês consecutivo (-0,8%). Essa categoria, que representa cerca de 60% do índice geral, foi fortemente afetada pela queda na produção de derivados do petróleo.
Economiza na ceia de Natal
Que economizar na ceia de Natal? A primeira dica é planejar o menu. Defina o menu com antecedência e faça uma lista de compras. Outra dica é comprar com antecedência: compre ingredientes e bebidas com desconto. Escolha pratos simples: opte por pratos tradicionais e fáceis de fazer. Compartilhe: convide amigos e familiares para compartilhar a ceia. Faça sobremesas caseiras em vez de comprar pronta. Use ingredientes sazonais e frescos. Evite desperdício: Planeje as porções e evite desperdício de comida. Bebidas: opte por bebidas mais acessíveis. Com essas dicas, você pode ter uma ceia de Natal deliciosa e econômica!
Prepara-se financeiramente para janeiro de 2026
Algumas dicas para começar 2026 sem problemas financeiros: 1. Faça um orçamento: Planeje suas despesas e receitas para o ano novo. 2. Pague dívidas: Priorize quitar dívidas, especialmente as de juros altos. 3. Corte gastos desnecessários: Identifique e reduza gastos desnecessários 4. Aumente a renda: Busque oportunidades de aumento de renda ou trabalho extra. 5. Invista em você: Investe em cursos ou treinamentos para melhorar sua carreira. 6. Poupança: Aumente sua poupança para emergências e objetivos futuros. Uso as sobras do décimo terceiro salário. 7. Controle o cartão de crédito: Use o cartão de crédito com responsabilidade. 8. Revisite seus planos: Avalie e ajuste seus planos financeiros regularmente. Comece 2026 com um plano financeiro sólido e você estará no caminho certo!
Época de doar
A época de Natal é um momento especial para refletir sobre a importância de doar e ajudar aqueles que precisam. Doar é uma forma de espalhar amor, carinho e solidariedade, e pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Por que doar é importante? Ajuda a quem precisa: muitas pessoas passam por dificuldades financeiras, emocionais ou físicas, e uma doação pode ser um grande alívio. Cria conexão: doar é uma forma de se conectar com outras pessoas e criar laços de solidariedade. Faz bem para a saúde: estudos mostram que doar pode reduzir o estresse e melhorar a saúde mental. É um exemplo: ao doar, você é um exemplo para outras pessoas, inspirando a criar uma corrente de solidariedade. Lembre-se de que qualquer doação, por menor que seja, é importante e pode fazer uma grande diferença!
Mude já, mude para melhor!
Fazer o bem e praticar a doação é como semear sementes de amor e colher frutos de alegria e gratidão. Sempre é tempo para mudar. Mude já, mude para melhor!