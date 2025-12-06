Você já notou alguma depressão no rosto? Seja por marcas de rugas ou cicatriz de acne, a gente sempre tem alguma marquinha. Até mesmo rugas da região dos olhos vão formando sulcos que não precisam ser sua marca registrada, isso, claro, se você não quiser que seja.
O preenchimento com ácido hialurônico é um tratamento muito eficiente em eliminar marcas, sejam elas rugas ou cicatrizes. É desse tema que falo mais na sequência!
Para que serve o preenchimento com ácido hialurônico?
O preenchimento com ácido hialurônico é um procedimento utilizado para restaurar o volume, suavizar rugas e melhorar os contornos do rosto. O ácido hialurônico é uma substância naturalmente presente no corpo humano, responsável por manter a pele hidratada e elástica.
Com o envelhecimento, sua produção diminui, levando à perda de firmeza e ao aparecimento de linhas de expressão. Ao ser aplicado por meio de injeções em áreas específicas, como lábios, maçãs do rosto, olheiras ou sulcos nasolabiais, o produto preenche essas regiões, devolvendo um aspecto mais harmônico ao rosto.
Como ele é feito?
Por meio de pequenas injeções aplicadas em pontos estratégicos da face, após limpeza e, geralmente, uso de anestésico local para reduzir o desconforto. O profissional injeta o ácido hialurônico na camada adequada da pele, moldando e distribuindo o produto conforme o objetivo - seja dar volume, suavizar rugas ou definir contornos. O procedimento costuma durar de 30 a 60 minutos e o paciente pode retornar às atividades normais logo após.
É fundamental que o preenchimento seja realizado por dermatologistas ou médicos capacitados - o conhecimento anatômico é essencial para evitar complicações.
Quanto tempo dura o preenchimento?
O procedimento é minimamente invasivo, apresenta resultados imediatos e, por ser uma substância biocompatível, tem baixo risco de rejeição. Seus efeitos duram, em média, de 6 a 18 meses, dependendo da área tratada e do metabolismo de cada pessoa.
Quais são as principais indicações?
As principais indicações e áreas de aplicação do preenchimento com ácido hialurônico incluem:
Lábios: aumento de volume, definição do contorno e correção de assimetrias.
Sulcos nasolabiais (bigode chinês): suavização das linhas que vão do nariz ao canto da boca.
Olheiras: redução do aspecto fundo e escurecido abaixo dos olhos.
Maçãs do rosto (região malar): reposição de volume e sustentação facial.
Linhas de marionete: suavização dos vincos que se formam do canto da boca ao queixo.
Queixo: projeção e definição do contorno inferior do rosto.
Mandíbula: definição do contorno facial e harmonização.
Nariz (rinomodelação): correção de pequenas imperfeições e elevação da ponta nasal.
Mãos: rejuvenescimento e disfarce de veias e tendões aparentes.
Além disso, o preenchimento com ácido hialurônico é uma boa pedida para cicatrizes, como dissemos.
Essas aplicações devem sempre ser avaliadas individualmente por um dermatologista ou cirurgião especializado, que indicará o melhor tipo e quantidade de produto para cada caso.
Quais são os cuidados pós-preenchimento?
Os cuidados após o preenchimento com ácido hialurônico são essenciais para garantir uma boa recuperação e resultados mais naturais. Essas são as minhas recomendações:
Evite calor e esforço físico: nas primeiras 24 a 48 horas, não pratique atividades intensas, evite banhos muito quentes, sauna e exposição solar.
Não massageie ou pressione a área tratada: isso pode deslocar o produto ou causar assimetrias.
Use compressas frias: ajudam a reduzir o inchaço e possíveis hematomas.
Evite bebidas alcoólicas e anti-inflamatórios: nas primeiras 24 horas, para diminuir o risco de inchaço e hematomas.
Durma de barriga para cima: especialmente na primeira noite, para não pressionar o rosto.
Evite maquiagem imediata: espere pelo menos 12 a 24 horas antes de aplicar produtos na pele.
Siga as orientações do profissional: compareça à consulta de retorno para avaliar o resultado e possíveis ajustes.
Os resultados do preenchimento com ácido hialurônico costumam ser visíveis imediatamente após o procedimento, já que o produto preenche e dá volume assim que é aplicado.
Ainda assim, o resultado definitivo aparece entre 5 e 15 dias depois, quando o inchaço e possíveis hematomas diminuem e o ácido hialurônico se acomoda melhor nos tecidos.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027