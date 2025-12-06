Você já notou alguma depressão no rosto? Seja por marcas de rugas ou cicatriz de acne, a gente sempre tem alguma marquinha. Até mesmo rugas da região dos olhos vão formando sulcos que não precisam ser sua marca registrada, isso, claro, se você não quiser que seja.

O preenchimento com ácido hialurônico é um tratamento muito eficiente em eliminar marcas, sejam elas rugas ou cicatrizes. É desse tema que falo mais na sequência!

Para que serve o preenchimento com ácido hialurônico?