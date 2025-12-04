Em meio às ações que marcam o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (PcD), Bauru recebe nesta sexta-feira, dia 5, mais uma edição do Conecta PcD, evento realizado em parceria pela Paschoalotto e a Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência (COPCD).
A iniciativa acontece das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDECON), e contará com processos seletivos presenciais conduzidos pela empresa ao longo de todo o dia.
Segundo a coordenadora de Responsabilidade Social da Paschoalotto, Mônia Boaventura, o Conecta PcD reforça o compromisso em ampliar o acesso das pessoas com deficiência às oportunidades profissionais.
De acordo com ela, o time de seleção estará no local entrevistando candidatos para vagas em telesserviços, áreas administrativas, Tecnologia, Contabilidade e Jurídico. “As oportunidades para pessoas com deficiência na Paschoalotto são amplas e constantes, e este evento nos permite estar ainda mais próximos deste público, fortalecendo um dos nossos propósitos, que é a inclusão”, afirma.
De acordo com o coordenador de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Prefeitura de Bauru, Fábio Manfrinato, o convite feito à Paschoalotto integra as ações municipais que celebram o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Ele explica que a programação foi estruturada para receber currículos, orientar os participantes e realizar entrevistas, contribuindo para evidenciar o potencial profissional das pessoas com deficiência. “A palavra que a gente pode usar é protagonismo da pessoa com deficiência. Não somente para regularizar uma lei de cotas, mas para mostrar a capacidade e a eficiência da pessoa com deficiência”, destaca.
O Conecta PcD será realizado em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio da SEDECON, e com a COPCD. O evento acontece na sede da SEDECON, localizada na Avenida Duque de Caxias, 16-55, em Bauru.