Uma equipe da 1ª Companhia da Polícia Militar recuperou, na área central de Bauru, um computador furtado do Departamento de Saúde Coletiva (DSC) da Prefeitura Municipal, localizado na rua Machado de Assis, 15-60, Jardim Nasralla. O caso ocorreu durante patrulhamento preventivo na madrugada desta quinta-feira (4).

Segundo a PM, os policiais avistaram um indivíduo caminhando com um saco nas costas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele mudou repentinamente de direção, o que motivou a abordagem. Durante a revista, os agentes encontraram dentro do saco um computador completo da marca DATEN — incluindo teclado, mouse, monitor, CPU, cabos e etiquetas de identificação com números de patrimônio da administração municipal.

Questionado sobre a origem do equipamento, o abordado não conseguiu explicar onde teria obtido o equipamento. Diante da suspeita de furto, ele foi conduzido ao Plantão Policial.